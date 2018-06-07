وزير الزراعة يواصل اجتماعاته بمسئولى البحوث الزراعية ويتابع مشروع الـ20 ألف فدان

شهدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حالة من الاستقرار فى العمل بكافة الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة رغم تقدم الحكومة باستقالتها ، وتواجد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى منذ الصباح الباكر بمكتبة لممارسة عمله.

وعقد عبد المنعم البنا، عدة لقاءات مع رؤساء القطاعات لمتابعة سير العمل خاصة متابعة الزراعات الصيفية، واجتماعات مع مسئولى الخدمات البيطرية، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع مسئولى البحوث الزراعية حول توفير تقاوى الزراعات الصيفية وتطبيق الزراعات التعاقدية، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع المسئولين عن تنفيذ مشروع الـ20 ألف فدان بالمنيا.



