وزير الرى يعقد اجتماعا لمتابعة أعمال تطهير مجرى النيل وإزالة التعديات

كتبت أسماء نصار

يعقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية اجتماعا الآن مع المهندس علاء خالد، رئيس قطاع وتطوير حماية نهرالنيل، لمتابعة أعمال تطهير مجرى النيل وموقف إزالة التعديات على مجرى نهر النيل، ومتابعة عمليات الحماية لجوانب النهر وأعمال تطوير وتجميل وجهات المدن التى تطل على النيل.

كما عقد عبدالعاطى، ظهر اليوم اجتماعا مع المهندس محمد محمد عبدالعاطى، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء لعرض نتائج المرور على محطات نجع حمادى وأسوان وكذلك متابعة المحطات الجارى إنشاؤها.

واستعرض عبد العاطى صباح اليوم مع عدد من قيادات الوزارة منهم الدكتور رجب عبدالعظيم – وكيل الوزارة المشرف على مكتب الوزير، والمهندس خالد مدين – رئيس مصلحة الرى ، والمهندس عبداللطيف خالد – رئيس قطاع الرى ، والدكتور أسامة الظاهر – رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، سير العمل بقطاعات الوزارة المختلفة والاطمئنان على وصول المياه إلى كافة المنتفعين فى ضوء خطط الوزارة لإدارة موسم أقصى الاحتياجات .

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، بتشكيل الحكومة الجديدة.