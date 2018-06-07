وزير الدفاع يكرم المتحدث العسكرى فى حفل تخريج دورات أكاديمية ناصر العسكرية

كتب زكى القاضى

كرم الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، وذلك ضمن حفل تخريج الدورات الجديدة من دارسى أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وشهد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى احتفال القوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من اكاديمية ناصر العسكرية العليا ، والتي تضم الدورات رقم 41 من كلية الحرب العليا، و47 من كلية الدفاع الوطنى والدورة العليا لكبار القادة رقم 29 ودورة التأهيل العسكري لقيادة التشكيلات رقم 19 ودورة ماجستير العلوم السياسية والإستراتيجية رقم 3 ، التي تضم عدد من الدارسين المصريين والوافدين من عدد من الدول .