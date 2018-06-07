وزير الدفاع يشهد تخريج دورات جديدة من دارسى أكاديمية ناصر العسكرية العليا

كتب زكى القاضى

شهد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى احتفال القوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من اكاديمية ناصر العسكرية العليا ، والتي تضم الدورات رقم 41 من كلية الحرب العليا ، و47 من كلية الدفاع الوطنى والدورة العليا لكبار القادة رقم 29 ودورة التأهيل العسكري لقيادة التشكيلات رقم 19 ودورة ماجستير العلوم السياسية والإستراتيجية رقم 3 ، التي تضم عدد من الدارسين المصريين والوافدين من عدد من الدول .

بدأت مراسم الاحتفال بعرض فيلم تسجيلي أعدته إدارة الشئون المعنوية تضمن ابرز الانشطة التدريبية والعلمية والبحثية التي نفذتها الأكاديمية خلال العام الجاري وتطور دورها في إعداد وتأهيل أجيال من قـادة وضباط القوات المسلحـة والمدنيين فى المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية والأمن القومى.

وعقب إعلان نتيجة التخرج للدورات الدراسية المختلفة قام مدير ادارة شئون ضباط القوات المسلحه بإعلان قرار منح الدرجات العلمية وتقديم الانواط لأوائل الخريجين .

وقام الفريق أول صدقى صبحى بتقليد أوائل الخريجين من الضباط المصريين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية وتوزيع شهادات التقدير للمتميزين من المدنيين تقديرا لتفوقهم وتفانيهم فى أداء مهامهم خلال دراستهم بالأكاديمية .

وأكد أقدم الدارسين المصريين خلال كلمته أن خريجى الأكاديمية يجددون العهد على تنفيذ كل ما يكلفون به من مهام للدفاع عن الوطن وصون مقدساته بما اكتسبوه من معارف وخبرات خلال مدة دراستهم بالأكاديمية .

وألقى أقدم الدارسين الوافدين كلمة عبر فيها عن شكره وأمتنانه لما تلقاة من رعاية واهتمام داخل الأكاديمية التي تعد أحد الصروح العلمية الرائدة التي تضرب بجذورها عبر التاريخ وبناء اجيال من الكفاءات العسكرية والمدنية التى تؤدى مهامها بنجاح في خدمة أوطانها في العديد من المجالات بما يؤكد مكانة مصر وقواتها المسلحة ودورها الرائد علي المستويين الأقليمى والدولي .

وأهدي عدد من الخريجين العسكريين والمدنيين درعى الدورات الدراسية لاكاديمية ناصر العسكرية العليا إلى القائد العام للقوات المسلحة .

وأكد اللواء اركان حرب صفوت صادق الديب مدير الاكاديمية خلال كلمته على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بتطوير وتكامل المنظومة التعليمية داخل الأكاديمية بما يضمن نقل وتبادل الخبرات وتطوير البحوث العلمية والمزج بين المناهـج العلمية لكليتى الحرب العليا والدفاع الوطنى ومـركز الدراسـات الاسترتيجية لتحقيق التكامـل فى البنـاء الشامـل للدارسين والارتقاء بالمستوى العلمى والعملى وتوحيد المفهوم تجاه كافة الموضوعات المرتبطة بالقوات المسلحة ومتطلبات الأمـن القومى ، وذلك بالتعاون مع نخبة من قدامى القاده وأعضاء هيئة التدريس والمستشارين والخبراء الاستراتيجيين بالمراكز البحثية والوزراء واساتذة الجامعات .

وفي نهاية الاحتفال نقل الفريق أول صدقى صبحى تحية وتهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة للخريجين من القوات المسلحة والدول الشقيقة والصديقة علي ما بذلوه من جهد طوال دراستهم بالأكاديمية.

وأكد القائد العام ان القوات المسلحة اصبحت تمتلك من اسباب القوة والعلم والمعرفة ما يمكنها من اداء مهامها ، وستظل دائما عند حسن الظن بها صمام امن وامان الوطن ومقدساته ، قوية بعطاء أبنائها وجهدهم وبما يملكونه من خبرات علمية حديثة تعينهم علي حماية الوطن وأمنه القومى على كافة المستويات.

وشدد القائد العام على ان عملية الاعداد والتأهيل لتولي الوظائف القيادية داخل القوات المسلحة علي كافة المستويات تتم وفقاً لأسس وركائز محددة ليكونوا قادرين علي تحقيق الاهداف العليا للقوات المسلحة والعمل بكل كفاءة وقدرة على مواجهة التحديات وحماية امن مصر القومي ، واثنى علي الاداء المتميز للدارسين وحرصهم على تنمية ملكاتهم وقدراتهم الفكرية بالاستفادة من إمكانات القوات المسلحة التى تواكب كل تقدم عصرى حديث فى منظومات الدفاع والقتال العالمية .

وأشار الى ان مصر ستظل حريصة علي ان تستقبل مؤسساتها العسكرية التعليمية أبناء الدول الشقيقة والصديقة التى تربطنا بها اوثق العلاقات التاريخية والشعبية بما يسهم في دعم علاقات التعاون العسكري وتبادل الفكر وتوحيد المفاهيم تجاه المساعي والطموحات المشتركة لدعم ركائز الامن والاستقرار والتنمية لكافة الشعوب .

حضر مراسم الاحتفال الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وعدد من الوزراء والسفراء والملحقين العسكريين وعدد من قادة القوات المسلحة وقدامى مديرى اكاديمية ناصر العسكرية العليا .



وزير الدفاع يشهد تخريج دفعات بأكاديمية ناصر (1)



وزير الدفاع يشهد تخريج دفعات بأكاديمية ناصر (2)



وزير الدفاع يشهد تخريج دفعات بأكاديمية ناصر (3)



وزير الدفاع يشهد تخريج دفعات بأكاديمية ناصر (4)



وزير الدفاع يشهد تخريج دفعات بأكاديمية ناصر (5)