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الخميس، 07 يونيو 2018 12:48 م
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وزير الداخلية الإيطالى يندد بتشبيهه بهتلر فى تعامله مع المهاجرين

الخميس، 07 يونيو 2018 12:18 م
وزير الداخلية الإيطالى يندد بتشبيهه بهتلر فى تعامله مع المهاجرين وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى
روما (أ ش أ)
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ندد نائب رئيس الوزراء الإيطالى وزير الداخلية ماتيو سالفينى بتشبيهه بهتلر فى مجال تعامله مع المهاجرين.

وكان سالفينى قد كتب على صفحته بموقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعى: "كفى مهاجرون يجوبون البلاد كما يحلو لهم"، فرد عليه القيادى بالحزب الديمقراطى الإيطالى مارتشيللو يانتورنو بأن هذه "كلمات مشابهة لتلك التى كان يطلقها هتلر".

وردا على ذلك، قال سالفيني، وفقا لوكالة أنباء (آكي) الإيطالية، "هذا جنون حقيقي! فليخجلوا من أنفسهم، لكننى لن أستسلم"، واختتم بالقول أن "إهانات تيار اليسار بمثابة ميداليات بالنسبة لى".

وكان سالفينى قد أكد يوم الاثنين الماضى أن إيطاليا لن تظل "مخيم اللاجئين الخاص بأوروبا"، ووعد باتخاذ إجراء صارم للحد من عدد المهاجرين الوافدين وإعادة من أتوا بالفعل.

 


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