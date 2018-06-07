وزير التنمية المحلية يزور شمال سيناء ويشارك فى حفل إفطار جماعى

يشارك اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، فى إفطار جماعى بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، ضمن وفد برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

ويأتى ذلك بالتزامن مع تكليف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد استقالة الدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء.

ومن المقرر أن يشارك وزير التنمية المحلية فى إفطار جماعى بشمال سيناء بمشاركة عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وذلك بعد مشاركته فى لقاء جماهيرى وزيارة مستشفى العريش، والقيام بجولة تفقدية بشوارع المدينة، ومعرض أهلاً رمضان بالعريش.