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وزير الإعلام السعودى يقرر حذف مشهد مسيء لـ"عبد الناصر" بمسلسل على mbc

الخميس، 07 يونيو 2018 07:36 م
وزير الإعلام السعودى يقرر حذف مشهد مسيء لـ"عبد الناصر" بمسلسل على mbc مكرم محمد أحمد
كتب محمد السيد
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تلقى الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي للإعلام، اليوم الخميس، اتصالا  من  ناصر الحجيلان وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية، أكد خلاله أنه استمرارا للتواصل و العلاقات الطيبة والتعاون المشترك، أصدر معالى عواد بن صالح وزير الثقافة والإعلام بالمملكة قرارا بحذف المشهد المسيء للزعيم جمال عبد الناصر من مسلسل يذاع على قنوات mbc.
 
وتوجه رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام الشكر لوزير الإعلام السعودى على سرعة الاستجابة لمطلب المجلس.
 
وكان مكرم محمد أحمد قد وجه كتابا لوزير الإعلام بالمملكة طالبه فيه بالتدخل لحذف المشهد المسيء للزعيم جمال عبدالناصر، والتنبيه على القنوات والشركات المنتجة بعدم الإساءة للرموز الوطنية العربية.
 
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

سامي

حتى ولو لم ينشره اتباعهم

ناصر رمز تاريخي مشرف من رموز مصر...ولا أحد يكرهه الا الخوان واسرائيل وعملائها والخوان دايما يمزقون في البلد من جدورها ..فحاربوا بكذبهم كل رموز البلد بداية من ناصر الى أم كلثوم الى طه حسين ..ولم يتركوا اي شخصية مصرية مخلصة الا وشككوا الناس والشعب فيها. حتى محمد صلاح حاربوه..أعوذ بالله منهم

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