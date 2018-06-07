وزير الإسكان: تخصيص أراض لجامعتين بالعلمين الجديدة والسادات

كتب أحمد حسن

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح مهلة عام بدون مقابل للعملاء المخصص لهم أراض مساحات صغيرة بنشاط سكني تجاري دون الأراضي الواقعة بمركز الخدمات للأحياء أو المدينة، وذلك للانتهاء من تنفيذ وحدة سكنية على الأقل مع التشطيب الخارجى للمبنى والسور، طبقاً للاشتراطات البنائية لقطعة الأرض، على أن يتم تطبيق المعادلة الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلستة رقم (84) بتاريخ 6/5/2015 على قطعة الأرض فور انتهاء المهلة.

صرح بذلك الدكتور مصطفى مدبولى، مشيرا إلى أن هذه المهلة تسري على قطع الأراضي الساري تخصيصها أو الملغاة وما زالت في حوزة العميل بالشروط التالية: سداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ الموافقة، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة من العميل على الهيئة أو جهاز المدينة، وأن يكون العميل حاصلاً على رخصة بناء، وشرع على الأقل فى تنفيذ سقف دور (بدروم أو أرضي).

وأوضح الوزير أن الموافقة تضمنت أيضاً إعادة التعامل على قطع الأراضي الصغيرة بنشاط سكني تجاري السابق إلغاؤها وما زالت أرض فضاء، أو التي لم يتم تنفيذ سقف واحد على الأقل بها عند الإلغاء، وذلك بالأسعار المعمول بها حالياً، على أن يسري ذلك على قطع الأراضي المُلغاه لعدم إثبات الجدية أو وجود مديونية وما زالت في حوزة العميل، أو التي تم سحبها لحوزة الجهاز ولم يتم تخصيصها للغير، بالشروط التالية: تقدم العميل بطلب يفيد قبوله إعادة التعامل علي قطعة الأرض بالأسعار المعمول بها حالياً، وتنازل العميل عن أية دعاوى أو قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة، ولا تسري هذه التيسيرات على قطع الأراضي التي قام العملاء باسترداد المبالغ المسددة لحسابها.

وأشار وزير الإسكان إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 30 فداناً بالمحور المركزى رقم (2) بمدينة السادات لصالح شركة مدينة السادات الدولية لإنشاء الجامعات الخاصة، لإقامة جامعة خاصة بالمدينة، على أن تلتزم الشركة بتعهداتها المالية بزيادة رأس المال المرخص به قبل التعاقد، وفى حالة عدم استطاعتها الحصول على القرض البنكى يلزم عليها توفير باقى التمويل اللازم لإقامة المشروع، وبشرط تقديم دراسة جدوى اقتصادية من أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة قبل صدور القرار الوزارى، ويتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة لتحديد القيمة البيعية لقطعة الأرض.

كما وافق مجلس الإدارة على طلب رئيس مجلس إدارة دار التربية للخدمات التعليمية تخصيص قطعة أرض بمدينة العلمين الجديدة لإنشاء واستضافة أفرع لجامعات بريطانية أو أجنبية، ومدينة جامعية كسكن طلابي، ومدينة تطبيقية للأبحاث العلمية في جميع المجالات التخصصية، ونصت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة حوالي 124 فدانا "المساحة قابلة للعجز والزيادة" بمنطقة الجامعات بمدينة العلمين الجديدة، لإقامة جامعة تضم (مباني أكاديمية، مدينة تطبيقية لتنفيذ الأبحاث العلمية المقدمة من الطلاب، منطقة إسكان طلابي)، مع العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد القيمة البيعية للأرض، والالتزام بالاشتراطات البنائية مع الأخذ في الاعتبار البنود التالية: منح الشركة فترة سماح قدرها 3 سنوات تبدأ من تاريخ سداد الدفعة المقدمة والتي تقدر بـ15% من القيمة، ويتم سدادها خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالمطالبة المالية حال الموافقة، والباقي علي 5 سنوات بعد فترة السماح محملة بالأعباء، وذلك بعد قيام الشركة باستيفاء دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع قبل التعاقد، ومدة تنفيذ المشروع 10 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الجمهوري الخاص بإنشاء الجامعة، وتلتزم الشركة بالتقدم بطلب لجهات الاختصاص لإنشاء مؤسسة جامعية لاستضافة فروع للجامعات الأجنبية، مستوفياً لجميع الشروط والبيانات والضوابط التي سوف يتطلبها القانون لإنشاء تلك المؤسسات.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على تخصيص قطعة الأرض رقم (2) خدمات عامة بالحي الخامس بمدينة سوهاج الجديدة، بمساحة 4.25 فدان أي ما يعادل (17865م2) والعبرة بالتدقيق المساحي على الطبيعة، بنشاط مدرسة، لصالح شركة سمارت للخدمات التعليمية، لإقامة مدرسة لغات، بنظام الشراء فى ضوء التنسيق مع اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة على أن تكون المعاملة المالية بسداد 15% من قيمة الأرض خلال شهر من تاريخ الإخطار، وباقي المبلغ على 5 سنوات (أقساط سنوية)، على أن يكون القسط الأول بعد عام من تاريخ سداد المقدم محمل بالأعباء شريطة استيفاء الملاءة المالية والدراسة الاقتصادية "طبقاً للشروط البنايئة المسموح بها لهذا النشاط بالمدن الجديدة" وطبقاً للقواعد المعمول بها في الهيئة.

كما وافق مجلس الإدارة على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 10000م2 (وفقاً للتحديد النهائى الذى يصدر عن إدارة المساحة بالجهاز) الكائنة بمركز خدمات مدينة غرب قنا، باشتراطات بنائية (30 % نسبة بنائية وبارتفاع أرضى + دورين) لصالح شركة الرواد للعلوم والتكنولوجيا لإقامة مدرسة خاصة بالمدينة، على أن يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة لتحديد سعر المتر المربع، وبشرط استيفاء الشركة للدراسة الاقتصادية والملاءة المالية، وطبقاً للقواعد المعمول بها فى ذلك الشأن.

ووافق مجلس الإدارة على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 3661.4 م2 بمركز خدمات الحى السكنى الأول بمدينة قنا الجديدة، بنشاط خدمات مستقبلية طبقاً للمخطط المعتمد للمدينة، وذلك لشركة ارابلد للاستثمار العقارى لإقامة مشروع مركز تجارى، على أن يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة لتحديد المعاملة المالية طبقاً للقواعد المتبعة فى هذا الشأن، بشرط التزام الشركة بالتعهدات المقدمة منها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: وافق مجلس إدارة الهيئة على إتاحة 9 قطع أراضٍ بمساحات تتراوح بين 1100 م2 و2900 م2 بالنظام النقدي، لإنشاء مقار لفروع بنك التعمير والإسكان بالمدن الجديدة، لتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين، كما تمت الموافقة أيضاً على تخصيص مسطح (793م2) بالسوق التجارية بالحى الخامس بالمجاورة الثانية بمدينة الشيخ زايد، لاستخدامه كفرع للبنك الأهلى المصرى، مع الإحالة للجنة المختصة بالتسعير بالهيئة لتحديد سعر المتر.