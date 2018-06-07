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وزيرة الهجرة تعلن اصطحاب عدد من أبناء الشهداء إلى معسكر رياضى بشرم الشيخ

الخميس، 07 يونيو 2018 01:59 م
وزيرة الهجرة تعلن اصطحاب عدد من أبناء الشهداء إلى معسكر رياضى بشرم الشيخ السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب محمود راغب
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أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اصطحاب عدد من أبناء الشهداء إلى المعسكر الرياضى الذى تنظمه الوزارة لأبناء المصريين فى الخارج بالتعاون مع  شركة ويل سبرينج في منتصف يوليو القادم بمدينة شرم الشيخ.

وقالت "مكرم" إنها التقت أسر الشهداء في الاحتفال بيوم الوفاء للدفعة ٩٢ حربية والذي نظمه خريجي الدفعة، ووجهت خلاله كلمة أكدت فيها على أن عطاء رجال القوات المسلحة والشرطة وتضحيتهم بحياتهم ليستقر الوطن ويتقدم، يتضاءل أمامه أي عمل آخر نقوم به، مشددة على أنه لولا تلك التضحيات ودور أسر الشهداء الذين قدموا أغلى ما يملكون ما كنا الآن في أماكننا نتحدث عن المستقبل ونستشرف آماله.

وأكدت "مكرم" لأسر شهداء الدفعة ٩٢ حربية أن نبوغ أبنائهم في مختلف المجالات، هو أكبر رسالة لأبنائنا في الخارج على التحدي والعطاء والتفوق، لافتة إلى أن مشاركة أبناء  الشهداء في معسكر وزارة الهجرة بشرم الشيخ ووجودهم به هو تشريف لنا، ومكافأة تشجيعية رمزية لهم على تفوقهم ونبوغهم وتحديهم لظروف فقدان الأب والسند، وليحكوا  لزملائهم قصة بطولة آباء ضحوا بأنفسهم ليحيا الوطن.

ومن جانبهم، رحب أسر شهداء الدفعة ٩٢ حربية بمشاركة أبنائهم في معسكر وزارة الهجرة، وهم: حمزة ابن البطل عقيد أركان حرب محمد منسي، الملقب بأسطورة الصاعقة، وابن الشهيد البطل عقيد أركان حرب مراد فتحي محمود الملقب بصائد المهربين، وابن الشهيد البطل عقيد أركان حرب يحي حسن محمد بطل تحرير جبل الحلال.

وتطلق وزارة الهجرة الأسبوع الثاني لأبناء المصريين في الخارج خلال الفترة من 16 إلى 21 يوليو المقبل بمدينة شرم الشيخ، وذلك بالتعاون مع شركة ويل سبرينج المتخصصة في إقامة معسكرات رياضية.

وسبق أن أوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن المعسكر يستمر لمدة 6 أيام بمدينة شرم الشيخ للسن من 12 إلى 16 عامًا للشباب الذين يأتون إلى مصر مرات قليلة، ويتم الانضمام والتسجيل فيه من خلال الموقع الآتي http://www.wellspringegypt.com، وتتضمن المعسكرات تقديم محاضرات عن تاريخ مصر ودورها الريادي في المنطقة وبعض التضحيات التي قدمتها عبر العصور.

وأكدت "مكرم" أن أهمية تنظيم هذه المعسكرات تكمن في صد ما يتعرض له أحيانًا أبناء المصريين بالخارج، سواء الجيل الثاني أو الثالث أو الرابع، من بث مفاهيم غريبة عن تقاليدنا وقيمنا، بالإضافة إلى التوسيع من دائرة ‏المنتديات التي ‏نظمتها الوزارة للشباب لاستهداف فئة جديدة من الأطفال زهور المستقبل وأمله، حتى يكونوا على صلة دائمة بالوطن، فضلاً عن بناء وعيهم ومداركهم على أسس ومفاهيم صحيحة.

كما أعلنت وزيرة الهجرة أنها ستشارك أبناءنا بالخارج فاعليات المعسكر القادم بشرم الشيخ، قائلة إنها حريصة على نقل روح الثقافة المصرية التي تقوم على القيم والمبادئ إلى الأجيال الجديدة من المصريين بالخارج، مشيرةً إلى أن الكثير من الآباء يخشون على أولادهم من فقد تلك القيم والعادات المصرية الأصيلة في الغربة، لذلك طلبوا من وزارة الهجرة تنظيم فعاليات تتضمن أنشطة رياضية وترفيهية وكذلك وطنية لأبنائهم الصغار.

 

 


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