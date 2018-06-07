وزارة الصحة تنفى نقص ألبان الأطفال المدعمة

كتبت هند مختار

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بوجود نقص فى ألبان الأطفال المدعمة، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان والتى أكدت أنه لا يوجد نقص فى ألبان الأطفال المدعمة، وأن الكميات وفيرة والمخزون آمن‎، وذلك بعد نجاح تطبيق منظومة توزيع الألبان من خلال وحدات الرعاية الأساسية فقط، وشددت الوزارة على أن هناك 1092 منفذ موزع على كافة أنحاء الجمهورية يقوم بتوفير ألبان الأطفال المدعمة.

وأعلنت الوزارة أن لديها مليون و675 ألفًا و456 علبة لبن أطفال لعمر أقل من 6 أشهر، ومليون و214 ألفًا و116 علبة لبن أطفال فوق عمر 6 أشهر كمخزون استراتيجي من ألبان الأطفال "شبيه لبن الأم"، يكفي لمدة 3 أشهر على مستوى الجمهورية, وذلك في وحدات الرعاية الصحية الأساسية، ومنافذ التوزيع حيث يتم صرف تلك الألبان من خلالها، موضحة أنه جارى الآن مكينة جميع المنافذ ليصبح الصرف باستخدام الرقم القومي.