video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 07 يونيو 2018 04:24 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة الصحة تنفى نقص ألبان الأطفال المدعمة

الخميس، 07 يونيو 2018 03:30 م
وزارة الصحة تنفى نقص ألبان الأطفال المدعمة وزارة الصحة
كتبت هند مختار
إضافة تعليق
 
كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بوجود نقص فى ألبان الأطفال المدعمة، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان والتى أكدت أنه لا يوجد نقص فى ألبان الأطفال المدعمة، وأن الكميات وفيرة والمخزون آمن‎، وذلك بعد نجاح تطبيق منظومة توزيع الألبان من خلال وحدات الرعاية الأساسية فقط، وشددت الوزارة على أن هناك 1092 منفذ موزع على كافة أنحاء الجمهورية يقوم بتوفير ألبان الأطفال المدعمة.
 
وأعلنت الوزارة أن لديها مليون و675 ألفًا و456 علبة لبن أطفال لعمر أقل من 6 أشهر، ومليون و214 ألفًا و116 علبة لبن أطفال فوق عمر 6 أشهر كمخزون استراتيجي من ألبان الأطفال "شبيه لبن الأم"، يكفي لمدة 3 أشهر على مستوى الجمهورية, وذلك في وحدات الرعاية الصحية الأساسية، ومنافذ التوزيع حيث يتم صرف تلك الألبان من خلالها، موضحة أنه جارى الآن مكينة جميع المنافذ ليصبح الصرف باستخدام الرقم القومي.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصادر: حركة المحافظين تشمل قرابة 12محافظ وعرض الحكومة الجديدة على البرلمان خلال أيام

شريف إسماعيل يبحث مع مدير عام شركة فيكا الفرنسية سبل التعاون المشترك

التعليم تنفى إعادة امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة

نقص لبن الأطفال

اخبار مصر

معلومات مجلس الوزراء




لا تفوتك
مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

أبو جودي

نصب

اللبن المزعوم غير موجود... ده حتي اللبن الحر ناقص... والله حرام

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة