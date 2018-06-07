وزارة الزراعة تنفى نقل حديقة الحيوان للعاصمة الإدارية الجديدة

كتبت هند مختار

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بنقل حديقة الحيوان من موقعها الحإلى بمحافظة الجيزة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدة أن حديقة الحيوان بالجيزة مسجلة كآثر تاريخى مصرى، لا يجوز التصرف فيه، حيث إنها تضم مبانى وأشجار نادرة ومحط أنظار العديد من المنظمات الدولية نظراً لقيمتها وتاريخها، مشددة على أنه لن يتم المساس بها على الإطلاق.

وأوضحت الوزارة أنه تم وضع خطة شاملة بالمشاركة مع المجتمع المدنى لتطوير الحديقة وإمدادها بكافة الخدمات التى تحتاجها لراحة المواطنين دون نقل أى حيوانات منها، مشيرة إلى أنه تم تخصيص مبلغ 35 مليون جنيه لتطوير الحديقة كمرحلة أولى، والتى تعد إرث حضارى مهم فى تاريخ الدولة المصرية.