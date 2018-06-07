واشنطن بوست: كبير مساعدى ترامب يعتزم الرحيل من البيت الأبيض قريبًا

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كشفت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية النقاب عن أن جوزيف هايجين، كبير مساعدى الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، والطرف الرئيسى فى القمة بين أمريكا وكوريا الجنوبية، يعتزم الرحيل من البيت الأبيض قريبًا.

وذكرت الصحيفة أن هايجين - الذى كان فى سنغافورة الأسبوع الماضى للمساعدة فى تنظيم القمة المقبلة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون - يمكن أن يغادر البيت الأبيض بعد وقت قليل من عودته من الاجتماع الذى يجرى فى سنغافورة.

وبحسب الصحيفة، يتطلع هايجين إلى منصب نائب رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سى آى إيه) الذى ظل شاغرًا عقب تعيين جينا هاسبل - التى كانت تشغله سابقًا - فى منصب رئيس سى آى إيه فى مايو الماضي.

من جانبها، قالت سارة هاكابى ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إنه لن يتم الإعلان عن تغيير الموظفين عاجلًا.

يذكر أن هايجين تولى منصب نائب رئيس الأركان بعد يوم من تنصيب ترامب فى عام 2017، وكان هايجين يشغل المنصب ذاته منذ عام 2001 وحتى 2008 فى عهد الرئيس الأمريكى الأسبق، جورج بوش الابن.

وأشارت الصحيفة إلى أن هايجين كان له دور فعال فى استعدادات الإدارة الأمريكية لقمة 12 يونيو المقررة بين ترامب وكيم، والتى ستسجل أول اجتماع على الإطلاق بين رئيس أمريكى حالى وزعيم كورى شمالي.