واشنطن بوست: ترامب لا يرغب فى زيارة كندا للمشاركة فى قمة مجموعة السبع

كتبت: ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يخطط للسفر إلى كندا غدا، الجمعة، لكنه ليس راضيا عن هذا.

فقد أعرب الرئيس سرا عن غضبه بشأن رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو حيث انتشرت التوترات بينهما بشأن التجارة إلى الرأى العام، وقد فكر ترامب فى إيجاد طرق جديدة لمعاقبة الجارة الشمالية للولايات المتحدة فى الأيام الأخيرة بعدما أحبطته تحركاتها الانتقامية فى مجال التجارة ردا على التعريفة الجمركية التى فرضها ترامب على واردات الصلب والألمونيوم.

وقال ثلاثة أشخاص مطلعون على آراء ترامب، إنه شكا لمساعديه من قضاء يومين فى كندا للمشاركة فى قمة الدول السبع مع زعماء العالم، واعتقد أن الرحلة إلهاء عن القمة المقبلة فى سنغافورة مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وقال ترامب يوم الثلاثاء الماضى ، لعدة مستشارين إنه يخشى أن حضور قمة مجموعة السبع المقرر انعقادها فى منطقة رفرفليكس بكيبيك، قد لا يكون استخداما جيدا لوقته لأنه متعارض تماما فى العديد من القضايا الرئيسية مع نظرائه، ولا يريد أن يواجه محاضرة من قبلهم.

بالإضافة إلى هذا، شكا ترامب من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إلى حد كبير لأنهما يتعارضان معه فى عدد من القضايا ناهيك عن العلاقة المضطربة معهما، فضلا عن رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى التى يراها تبالغ فى "اللياقة السياسية"، كما يقول المستشارون.

وخلف الكواليس فى البيت الأبيض، كان هناك مناقشات على مستوى الموظفين لأيام عديدة بشأن ما إذا ترامب قد ينسحب من قمة السبع ويشارك بدلا منه نائب مايك بنس، مثلما فعل فى قمة زعماء أمريكا اللاتيني فى بيرو فى إبريل الماضى.

وكان وقتها ترامب يحضر للضربات الصاروخية فى سوريا واختار البقاء فى واشنطن،. وكان ترامب غاضبا أيضا لعدة أيام قبل إلغاء الرحلة إلى أمريكا الجنوبية، وذلك بسبب مداهمة الإف بى أى لمنزل محاميه الشخصى مايكل كوهين.

لكن فى حين أن بنس مستعد للقيام بمهمة ترامب مجددا هذا الأسبوع، فإن الرئيس الأمريكيى مقتنع أن حضوره قمة السبع ضرورى ويخطط للسفر إلى كيبيك صباح الجمعة، بحسب ما قال ثلاثة من مسئولى البيت الأبيض.