video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 07 يونيو 2018 01:59 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

هيئة قضايا الدولة تعلن حصد ما يزيد عن 80 مليون جنيه لصالح الدولة

الخميس، 07 يونيو 2018 01:09 م
هيئة قضايا الدولة تعلن حصد ما يزيد عن 80 مليون جنيه لصالح الدولة مبنى هيئة قضايا الدولة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق

قال المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمى باسم الهيئة، إن هيئة قضايا الدولة حصلت على حكم قضائى هام فى جناية تهريب جمركى من محكمة جنايات السويس الدائرة الأولى بجلسة 5/4/2018 لصالح الدولة، فى إطار حرص هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الاستمرار فى أداء دورها فى الحفاظ على الحق والمال العام.

 

وقضت المحكمة ضد المتهمين بالسجن المؤبد وإلزامهما متضامنين بأداء التعويض الجمركى بمبلغ ثمانون مليونًا وأربعمائة وستون ألف جنيه بواقع مثلى القيمة ومصادرة المضبوطات وألزمتهما المصاريف الجنائية.

 

وترجع وقائع القضية إلى سنة 2012 بدائرة قسم عتاقة محافظة السويس، تم تقديم متهمين فى جناية جلب جواهر مخدرة (ترامادول) فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة كما حازا بقصد الاتجار الجوهر المذكور، فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وشرعا فى تهريب البضائع موضوع الجلب المشار إليه، إلى داخل الجمهورية دون أداء الضريبة الجمركية المستحقة إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبط تلك البضائع.

 

وقُدم المتهمون للمحاكمة الجنائية وتم الادعاء من قبل هيئة قضايا الدولة بقيمة التعويض الجمركى الخاص بالجمارك لمثلى الضريبة المقررة على الأصناف المضبوطة وطلبت الهيئة مصادرة المضبوطات لصالح مصلحة الجمارك، وفق أحكام قانون الجمارك والاستيراد، وبجلسة 5/4/2018 حكمت محكمة الجنايات بإدانة المتهمين بالسجن المؤبد وإلزامهما متضامنين بالتعويض الجمركى المستحق بالمبلغ المشار إليه مع مصادرة المضبوطات محل الجريمة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قضايا الدولة تحصل ما يزيد عن 5 ملايين جنيها خلال شهر مايو

رئيس مجلس النواب يشكر رئيس "قضايا الدولة" على جهود ونجاحات الهيئة

نادى قضايا الدولة يهنئ السيسى بأداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

قضايا الدولة

أخبار الحوادث

الحوادث اليوم

محاكم الجنايات

اخبار الحوادث اليوم

أخبار




لا تفوتك
مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة