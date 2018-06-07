هيئة الرقابة الروسية: لندن تقيد قناة "آر تى" وفتحت تحقيقات ضدها

موسكو (أ ش أ)

أكد نائب مدير هيئة الرقابة الروسية، فاديم سوبوتين، اليوم الخميس، أن إجراءات السلطات البريطانية بتقييد قناة "آر تى" الروسية فى بريطانيا، سيقابلها إجراءات مماثلة تمس وسائل الإعلام البريطانية العاملة فى روسيا.

وقال سوبوتين - فى تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية "حدث ما توقعناه سابقا، إجراءات السلطات البريطانية بتقييد قناة "آر تى" الروسية فى بريطانيا سيقابلها إجراءات مماثلة باتجاه وسائل الإعلام البريطانية العاملة فى روسيا".

وأضاف سوبوتين أن "فتح تحقيقات جديدة تخص موضوعية تقديم المواد فى البرامج الإخبارية للقناة يشير إلى استمرار سياسة ملاحقة وسائل الإعلام الروسية، التى تتعارض مع وجهة النظر الرسمية للندن حول الأحداث العالمية".

وكان مراقب وسائل الإعلام فى بريطانيا "أوفكوم" قد فتح فى وقت سابق، ثلاثة تحقيقات ضد قناة "آر تي" الروسية. وهى التحقيقات التى زعمت وجود انتهاكات فى المواد الإخبارية للقناة فى 26 أبريل و 4 مايو 2018، وضد برنامج "كروس توك" فى 20 أبريل.

وذكر سوبوتين أن هيئة الرقابة الروسية تراقب باستمرار الوضع المتعلق بـ "الاهتمام المفرط" من ناحية مراقب وسائل الإعلام فى بريطانيا "أوفكوم" تجاه قناة آر تي.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد صرحت فى وقت سابق، بأن روسيا سترد بشدة على تصرفات السلطات البريطانية؛ فيما يتعلق بوسائط الإعلام الروسية، وقالت أن "الجهات المختصة" فى روسيا بدأت فى دراسة محتوى مواد الإعلام البريطاني، التى يتم بثها فى روسيا.

وذكرت (أوفكوم)، فى وقت سابق أنها تجرى سبعة تحقيقات ضد قناة "آر تي" التلفزيونية والآن ارتفع العدد الكلى للتحقيقات إلى عشرة.

وقالت رئيسة تحرير صحيفة "روسيا اليوم" وقناة "آر تى " مارجريتا سيمونيان، ردا على ذلك، إنه فى لندن "لن يجدوا شيئا، لكنهم لا يفقدون الأمل".