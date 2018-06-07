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هاتف محمول سبب سقوط مسجل خطر هارب من السجن فى ثورة يناير

الخميس، 07 يونيو 2018 01:11 م
هاتف محمول سبب سقوط مسجل خطر هارب من السجن فى ثورة يناير المتهم
إبراهيم أحمد – أحمد حربى
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سرقة هاتف محمول تسببت فى الكشف عن مسجل خطر هارب من السجن فى يناير 2011، حيث تبين أنه وراء العديد من السرقات.

البداية كانت أثناء مرور النقيب عيد توفيق جنيدى الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة المعادى وبصحبته القوة المرافقة بمنطقة الهضبة الوسطى، تمكن من ضبط "طارق.ا.ر" 48 سنة مسجل خطر سرقات متنوعة تحت رقم 13312 فئة " ج " مصر القديمة، والسابق اتهامه فى 8 قضايا آخرهم 2111 لسنة 2009 مصر القديمة "سرقة مسكن"، ( والهارب من سجن الفيوم أثناء أحداث يناير 2011 على ذمة القضية رقم 1640 لسنة 2009م مصر القديمة " سرقة " والمقضى فيها بالسجن 4 سنوات )، وبحوزته هاتف محمول مجهول المصدر.

وبمواجهته بواقعة هروبه أقر بها، وبمناقشته عن مصدر الهاتف المضبوط بحوزته اعترف بسرقته بأسلوب "التسلق" من داخل فيلا، كما تم التوصل للمجنى عليه وتبين أنه "أحمد.ن.م" 36 سنة حارس الفيلا، وباستدعائه تعرف على الهاتف واتهمه بالسرقة، فتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9353  لسنة 2018 جنح القسم.

وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة، اعترف بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى 60 ألف جنيه، هاتف محمول من داخل حضانة كومساس بلاغ "أحمد .س.ف" 52 سنة موظف، والمحرر بشأنه المحضر رقم 4645 لسنة 2018 جنح القسم، وأقر بانفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، تم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بمسكنه.

باستدعاء المبلغ تعرف على الهاتف واتهمه بالسرقة، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى.


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