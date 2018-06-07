نيوزويك تجرى مقارنة بين الجيشين الإسرائيلى والإيرانى

كتب: محمد محسن أبو النور

قالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن العلاقات بين إسرائيل وإيران فى نقطة الانهيار، لأن الاتفاق النووى متعدد الجنسيات الموقّع مع إيران على وشك الانهيار، جزئيا بفضل الضغط الإسرائيلى ضده.

ولفتت المجلة فى تقرير لها نشرته من خلال موقعها على الإنترنت، إلى أن القادة الإيرانيون حذروا من أنه فى حالة فشل الاتفاق النووى ستستأنف بلادهم برنامجها لتخصيب اليورانيوم، وهى خطوة تعتبرها إسرائيل تهديدًا لوجودها ذاته.

فى غضون ذلك، سعت عدة غارات إسرائيلية إلى طرد القوات الإيرانية من سوريا، حيث تتمتع طهران بنفوذ متزايد، ويقاتل الزعماء الإسرائيليون بقوة لمنع الجنود الإيرانيين من الانتشار على طول حدودها الشمالية، وتحديدا فى منطقة قريبة من الجولان المحتل.

وعلى الرغم من أنه يبدو أن أياً من الدولتين لا تريد حرباً شاملة، إلا أن احتمالات الخطأ فى التقدير والتصعيد لا تزال قائمة، فكلا الدولتين لهما نفوذ عسكرى كبير، وأى مواجهة طويلة بينهما ستكون دموية دامية.

وفى التوازن الاستراتيجى بين إيران وإسرائيل، ذكرت المجلة أن إيران بلد أكبر بكثير من إسرائيل من حيث عدد السكان، لكن الأرقام وحدها لا تعبر عن القدرة العسكرية فالتكنولوجيا القتالية والخبرات عوامل حيوية أيضًا.