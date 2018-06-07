video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 07 يونيو 2018 02:28 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

نيوزويك تجرى مقارنة بين الجيشين الإسرائيلى والإيرانى

الخميس، 07 يونيو 2018 01:29 م
نيوزويك تجرى مقارنة بين الجيشين الإسرائيلى والإيرانى قائد بالجيش الإيرانى ـ أرشيفية
كتب: محمد محسن أبو النور
إضافة تعليق

قالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن العلاقات بين إسرائيل وإيران فى نقطة الانهيار، لأن الاتفاق النووى متعدد الجنسيات الموقّع مع إيران على وشك الانهيار، جزئيا بفضل الضغط الإسرائيلى ضده.

 

ولفتت المجلة فى تقرير لها نشرته من خلال موقعها على الإنترنت، إلى أن القادة الإيرانيون حذروا من أنه فى حالة فشل الاتفاق النووى ستستأنف بلادهم برنامجها لتخصيب اليورانيوم، وهى خطوة تعتبرها إسرائيل تهديدًا لوجودها ذاته.

 

فى غضون ذلك، سعت عدة غارات إسرائيلية إلى طرد القوات الإيرانية من سوريا، حيث تتمتع طهران بنفوذ متزايد، ويقاتل الزعماء الإسرائيليون بقوة لمنع الجنود الإيرانيين من الانتشار على طول حدودها الشمالية، وتحديدا فى منطقة قريبة من الجولان المحتل.

 

وعلى الرغم من أنه يبدو أن أياً من الدولتين لا تريد حرباً شاملة، إلا أن احتمالات الخطأ فى التقدير والتصعيد لا تزال قائمة، فكلا الدولتين لهما نفوذ عسكرى كبير، وأى مواجهة طويلة بينهما ستكون دموية دامية.

 

وفى التوازن الاستراتيجى بين إيران وإسرائيل، ذكرت المجلة أن إيران بلد أكبر بكثير من إسرائيل من حيث عدد السكان، لكن الأرقام وحدها لا تعبر عن القدرة العسكرية فالتكنولوجيا القتالية والخبرات عوامل حيوية أيضًا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. بأوامر المرشد.. إيران تبدأ إعادة تشغيل البرنامج النووى غدا

صور..10 معلومات عن آية الله الخمينى بذكرى وفاته الـ29.. قاد ثورة شعبية إيرانية ضد الشاه محمد رضا بهلوى 1979.. تزوج خديجة ثقفى وأنجبت 8 أبناء.. مات بسرطان البروستاتا..و"الأربعون حديثا" و"تحرير الوسيلة" أشهر كتبه

صور.. خطة ولايتى الرباعية للرد على الانسحاب الأمريكى من الاتفاق النووى.. مستشار خامنئى للسياسة الدولية يقترح إنتاج غاز سداسى فلوريد اليورانيوم والمشعة المستقرة.. واستئناف الأبحاث حول أجهزة الطرد المركزى

ايران

اسرائيل

الجيش الايرانى

الجيش الاسرائيلى

الحرب الايرانية الاسرائيلية




لا تفوتك
مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة