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نيابة المعادى تطلب التقرير الطبى لمتهم حاول الهروب بالقفز من الطابق الثالث

الخميس، 07 يونيو 2018 02:15 م
نيابة المعادى تطلب التقرير الطبى لمتهم حاول الهروب بالقفز من الطابق الثالث محكمة -أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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طلبت نيابة المعادى الجزئية، التقرير الطبى، لمتهم حاول الهروب بالقفز من الطابق الثالث، بديوان النيابة، تمهيدا للتحقيق معه، كما طلبت النيابة الاستماع لأقوال أفراد الحرس.
 
وكان قد شهد ديوان نيابة المعادى الجزئية، أمس الأربعاء، محاولة متهم الهروب من سراى النيابة قبل عرضه فى اتهامه بحيازة سلاح أبيض "مطواه"، حيث ألقى بنفسه من الطابق الثالث بالنيابة.
 
كان ضباط مباحث قسم شرطة المعادى، تلقوا إخطارًا من يفيد محاولة "خالد.ف.ا" 35 سنة، عاطل، والمتهم بحيازة سلاح أبيض "مطواه"، الهروب من سراى النيابة بإلقاء نفسه من الطابق الثالث.
 
بالانتقال والفحص تبين إصابة المتهم بكسور، وتم نقله فى الحال لمستشفى القصر العينى لتلقى العلاج.
 

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