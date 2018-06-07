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ننشر أسماء 12 مصابًا فى حادث انقلاب سيارة على صحراوى بنى سويف

الخميس، 07 يونيو 2018 01:12 ص
ننشر أسماء 12 مصابًا فى حادث انقلاب سيارة على صحراوى بنى سويف اسعاف - أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
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أصيب مساء أمس 12 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالقرب من نفق أبو صالح على الطريق الصحراوى ببنى سويف .

 

واستقبلت مستشفى بنى سويف العام كلا من: محمد جمال بكرى 28 سنة يقيم بنى سويف مصابًا بكدمات وسحجات، محمد قرنى محمد 38 سنة، ببنى سويف اشتباه كسر بالساق اليمنى، محمود عبد العظيم عبد الله 28 سنة، ببنى سويف بنزيف داخلى، هانى عبد الرحيم محمد 19 سنة، ببنى سويف بكدمات وسحجات، أحمد على محمد 29 سنة، ببنى سويف بكدمات متفرقة بالجسم، محمد أحمد فتحى 23 سنة، ببنى سويف باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالصدر، بدر عبد الناصر مهران 22 سنة، ببنى سويف باشتباه كسر بالساق اليسرى، وأحمد محمد ابراهيم، ببنى سويف، بجرح بالرأس وكدمات، عمرو رمضان ذكى، إهناسيا، بكدمات وسحجات، عبد الحليم حمدى عبد الحليم 21 سنة، ببنى سويف باشتباه ما بعد الارتجاج، وأيمن محمد محمد 42 سنة، بالزيتون، كسر بالذراع اليسرى وجرح بالوجه، وعلى سيد عبد العال 23 سنة، بكسر بعظام الترقوة.

 


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