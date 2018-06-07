ننشر أسماء المحكوم عليهم بالسجن من 15 لـ5 سنوات بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح

كتب ـ إيهاب المهندس ـ تصوير حسن محمد

ينشر "اليوم السابع"، أسماء المتهمين الصدر بحقهم أحكام بالسجن المشدد من 15 لـ5 سنوات من محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين محمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، فى إعادة إجراءات محاكمتهم فى قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح.

كما ألزمت المحكمة المتهمين الـ 18 المحكوم عليهم بالمشدد 15 سنة بدفع مبلغ 340 ألف جنيه قيمة ما أتلفوه، كما ألزمت المتهمين بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت.

والمتهمون الـ18 الصادر بحقهم حكما بالسجن المشدد 15 سنة هم "ياسر شعبان محمد، محمود محمد على، أحمد محمد عبد العظيم، محمد فاروق محمد، إسلام مصطفى عبد العظيم، شريف محمد على، أحمد محمد دسوقى، عبد الله منصور سليم، محمد مصطفى وهبة، أشرف سعد على، عمرو محمود مغنى، ياسر عبد الحمديد، عادل محمد قرنى، إبراهيم صادق قرنى، خالد احمد حسن، محمد أحمد سعيد، عبد الظاهر عبد الوهاب، محمد صالح سليمان".

والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالسحن 5 سنوات هم "محمد عبد الرحمن خليفة، عماد لطفى قرنى، عمرو نادى حسن، وليد ربيع، هانى خليفة، ياسر سمير، سعودى حسبن، أيمن محمد محمد، خالد محمود عبد التواب، إبراهيم جمعة إبراهيم".

كانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة"غيابيًا" كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا " حضوريًا" ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.