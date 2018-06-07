ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج الطبية بوزارة الصحة

كتب وليد عبد السلام

حصل "اليوم السابع" على أسماء الفائزين بقرعة بعثة الحج الطبية بوزارة الصحة.

ووقع الاختيار على 180 من العاملين فى مختلف قطاعات ومديريات وزارة الصحة من الأطباء والصيادلة والتمريض والإداريين والعمال.

بدأت القرعة باختيار العاملات وتقدم منهن وأسفرت عن اختيار الأتي أسمائهم: لمياء محمد سالم فرغل مديرية الشئون الصحية بالجيزة، وسيدة عبدالرحيم محمد أحمد بني سويف.

العاملين من أصل552 متقدما، عماد الدين إبراهيم مدبولي البحيرة، وسعيد محمد سعيد من معهد ناصر، ومحمود يوسف من بني سويف،

أطباء العظام: من مستشفى المحلة العام الدكتور محمد عبدالقادر محمد عبدالقادر، ومن أسيوط د.حسن محمد عبدالمالك

أخصائيو الباطنة من أصل 147 متقدم: د.محمد إمام قطب حميات دمنهور، وهاني محمد فتحي القط، من مستشفى البحيرة العام، وعصام الدين عبدالجواد عبدالخالق مستشفى وادي النطرون المركزي، ومحمد عبدالغني أبو اليزيد مستشفى المنشاوي العام بالغربية.

أخصائيو الحميات: د.فوزية بخيت قاسم علي مديرية أسيوط، فوزي أحمد محمد يوسف من الغربية حميات طنطا، وحسين محمد أحمد حسين حميات شبين الكوم بالمنوفية، صبحي عايد عبدالنبي حميات منوف بالمنوفية، سوزان محمد محمد الهندي حميات دمياط،

الصدرية: أحمد قطب إبراهيم صدر المحلة بالغربية، خالد طلبة عبدالرحيم محمد القوصية المركزي بأسيوط، عبدالمنعم محمد عبدالجواد، صدر أسيوط، السيد عبدالله عبدالغني أحمد صدر شبين الكوم، حاتم أحمد السيد حجاج صدر بنها

أخصائيو الجراحة: محمدود بمحمد بنداري دسوقي مسشفى شبين القناطر القليوبية، أحمد مصطفى سليم، المنيا مستشفى دير مواس المركزي،

أخصائيو القلب: محمد عزب محمد العزب المنصورة العام، بسمة عبدالمنعم أبو الغار مستشفى الجمهورية العام بالإسكندرية، خالد علي أبراهيم أبو سمك أمانة المراكز الطبية، مهاب إبراهيم عيد موسى "معهد القلب"

أخصائيو الكلى والمسالك: رمضان كامل معوض سلامة مستشفى كفر الدوار المركزي، وأحمد محمد عمر محمد مستشفى ملوي العام، وإيهاب محمد عبدلعزيز متولي حميات إمبابة

أخصائيو النساء: عفاف محمود عبدالعاطي عمارة "الزقازيق"، سحر يوسف محمد يوسف ديوان عام الوزارة،

أطباء الأفواج : أحمد يوسف أحمد رماح مستشفى قطور المركزي ، أحمد مسعود حسين أعمر بني سويف مستشفى الفشن، محمد عفيفي عبدالرؤوف حميات بنها، عبدالله المرسي مستشفى قطور المركزي بالغربية، عبادة أحمد عبدالمنعم أحمد مستشفى الأحرار المركزي، عصام محمد عبدالعزيز إبراهيم مستشفى بلبيس المركزي، أسامة نصار نصر جاد مستشفى صدر الخارجة بالواي الجديد، عزت السيد عزت عطية متشفى المنشاوي العام، السيد غبراهيم متولي عليوة مستشفى القطور المركزي بالغربية ، إيهاب الدين فوزي محمد عبدالله مستشفى قطور، عطية محمد عطية الغربية مستشفى المنشاوي العام، وأحمد عبدالمقصود إبراهيم مستشفى صدر شبين الكوم، وهيثم محمد رأفت مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، وعلاء الدين أحمد محمد محمود مستشفى طهطا العام سوهاج، محمد عبدالحليم ضيف الله حميات سوهاج، عادل محمد حسن المغربي مستشفى قطور الغربية، محمد رمضان محمد عبدالعزيز مستشفى كفر الدوار العام، أحمد عيد محي مستشفى بدر المركزي بالبحيرة، أحمد محمد عبدالغفار مستشفى بدر المركزي بالبحيرة، شحتة مغاوري مستشفى شبرا العام، محمد علي المتولي شامية مستشفى النجيلة بمرسى مطروح، شريف مصطفى كامل قنديل ديوان عام الوزارة، أحمد أنور شبل مستشفى المنشاوي بالغربية، مصطفى عبدالمجيد سالم الشيخ الغربية، البدري عكاوي مستشفى طهطا العام سوهاج، عمرو محمد السيد علم مستشفى كفر الزيات العام، حمدان عبدالباسط مستشفى قنا العام، رمضان أحمد عبدالمحسن حسن قنا، طارق أحمد حسن من أسوان، محمد علي عبدالرؤوف الغربية، إيهاب نجيب محمود كفر الزيات بالغربية، مصطفى إبراهيم سوهاج العام، إبراهيم مصطفى عبدالمنعم مستشفى قطور بالغربية، جمعة محمد محمد علي محافظة المنيا، محمد دياب عبدالله مستشفى ديروط المركزي، عمر خيري محمد أحمد مستشفى الأقصر الدولي، وأحمد عبدالمنعم السلكاوي مستشفى قطور المركزي، أشرف محمد حمدي صيام المنيا العام، أمجد عبدالعزيز أحمد قطب مستشفى قطور المركزي بالغربية، محمود أحمد عبدالعزيز مديرية أسوان، أحمد محمود بدري قنا ، محمد زيدان سليمان من الشرقية، إسلام كريم علي مستشفى منفلوط المركزي، أحمد محمد عبدالمنعم حميات بنها، محمد سيد سليمان مديرية أسيوط، هاني عبدالتواب محمد أحمد من أسيوط، أحمد محمد كمال مستشفى مبرة أسيوط بالتأمين الصحي، أحمد محمود بيومي حميات بنها، أحمد كمال سند مستشفى المنشاوي بالغربية، أحمد عبدالفتاح العشماوي رأس التين بالإسكندرية، محمود حلمي المجالس الطبية المتخصصة، عبدالله إبراهيم ليلة مستشفى قطور بالغربية، حسين سيد علي مستشفى الزيتون، أحمد مصطفى السيد مستشفى المحلة بالغربية، حسام أحمد محمود ربيع مستشفى قطور بالغربية، السيد أحمد محمد لبيب مستشفى بلبيس بالشرقية، مصطفى أحمد رأفت مستشفى سقلتة بسوهاج، محمود عبدالعال معهد القلب، فتحي محمد علي سلمان مستشفى طهطا العام، ياسر محمد عبدالله مستشفى إسنا المركزي، مختار داوود محمود مستشفى الغنايم المركزي، محمد امبارك عباس مستشفى سوهاج التعليمي، محمد أحمد محمد أبوالعنين مستشفى كفر سعد المركزي بدمياط، علاء عرفة أحمد الشيخ مستشفى القصير المركزي، هشام جمال الإدارة الصحية بالقناطر.

التمريض : هيام صلاح جودة مستشفى الوراق المركزي، شربات عبداللطيف الإدارة الصحية بالفشن بني سويف، محمد عبدالرحمن خضر مستشفى الخارجة العام، عبدالهادي عبدالعزيز محافظة المنيا، أيمن محمد أحمد رمضان مستوصف كفر الزيات ، أنعام صبري محافظة المنوفية تلا المركزى.

الطب الوقائي: رامي محمد الحسيني ديوان الوزارة، محمد عبدالحميد فتحي الإدارة الصحية بقليوب، محمد السيد المحلاوي الإدارة الصحية بقليوب، كريم محمد هشام البحر الأحمر بمطار الغردقة، راضي حماد ديوان عام الوزارة، أحمد محمد محمود مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، محرم محجوب الدقهلية، إبراهيم عمر أحمد علي مديرية الفيوم، طارق عباس أبوالنور إدارة ببا، زينب محمد أحمد ربيع مديرية الدقهلية، منى سمير صابر مديرية الشئون الصحية بالجيزة، محمود أبوزيد مديرية الشئون الصحية ببني سويف، صفية محمد عبدالصمد من أسيوط، مرفت سيد القصاص منطقة المقطم، سيد محمد سيد أسيوط.

الممارس العام: أحمد توفيق عمر الدقهلية، سهير عبدالرحمن مستشفى نسا أسيوط، خالد جمال عبدالغني مديرية المنيا، منى رمضان أحمد البحر الأحمر مستشفى سفاجا، أسامة أحمد توفيق مستشفى السلام بأمانة المراكز، محمد فاروق عبدالله البحيرة إدارة دمنهور، إيمان أحمد أمين إدارة المنصورة، عبدالناصر غبراهيم علي سليمان معهد السكر، أحمد المحمدي مستشفى المنشاوي بالغربية.

أطباء الأسنان: أيمن السيد أحمد الجوهري من دمياط، وليد أحمد مصطفى إدارة قطور بالغربية.

الصيادلة: منى عباس يوسف تأمين صحي أسيوط، أحمد محرم بدر الأقصر إدارة إسنا، خالد محمد حسن يوسف أسيوط، أمنية مدحت محمد جودة ديوان الوزارة، لبنى أحمد مختار محافظة الإسكندرية مستشفى الحميات، ناصر حامد السيد محافظة المنوفية، محمد أحمد محمود إدارة الزقازيق، حودة أحمد حسن الهيئة القومية للرقابة، محمد سعد محمد مجلي الوادي الجديد مستشفى الخارجة العام، وائل السيد العربي تأمين صحي بورسعيد.

إداريون: شاكر عبدالحميد أحمد هيئة التأمين الصحي مبرة أسيوط، أحمد ماهر حامد مستشفى صيدناوي

المراقبون الصحيون: علاء محمد حسن إدارة وادي النطرون بالبحيرة، وإبراهيم محمد المحمودي الشرقية، وليد أحمد إبراهيم ديوان الوزارة، إبراهيم أحمد محمد الصغير مديرية المنوفية، حلمي عزيز إدارة بنها، أحمد عبدالقادر وحش إدارة كفر البطيخ بدمياط، علي أحمد علي مديرية أسيوط، رضا رجب السيد إدارة مطروح، أحمد صبري محمد مكتب صحة أخميم بسوهاج، أحمد حسين محمد إدارة مطروح، محمود عبدالعظيم منطقة غرب بالإسكندرية، محمد عبدالمنعم محمد إدارة زفتى بالغربية، علاء عبدالمغني إدارة المنيا، هيثم محمد أحمد إبراهيم إدارة القصاصين بالإسماعيلية، وائل عدلي إدارة جنوب سيناء.

المسعفون: عصام رياض عبدالعاطي بالغربية، حمدي محمد عبدالعزيز فرجاني القليوبية، محمود أحمد محمود مرسى مطروح، محمد قرني السيد الفيوم، محمد سمير عبدالحميد الفيوم.

مالي وإداري: سهير مصطفى محمد مصطفى من أمانة المراكز بمدينة نصر، هيثم إبراهيم رئاسة أمانة المراكز الطبية المتخصصة، سوسن صالح محمود إدارة شئون العاملين في الوزارة، أحمد إبراهيم قاسم مستشفى هليوبوليس، أمال زكي محمد أبو النجا المجلس الطبية العام بالدقهلية، إيمان صالح مصطفة تأمين صحي القاهرة، سلوى أحمد حسن تأمين صحي شمال الدلتا

مدخل بيانات: محمد عبدالرحمن شحاتة مديرية الشرقية، فايزة عبدالجليل مستشفى كفر سعد بدمياط، علي الهادي إدارة بني عبيد بالدقهلية.

أمين مخزن: أشرف سعيد محمود مديرية البحر الأحمر، أنور سليم عبدالله إدارة أبو حماد بالشرقية.

السائقون: محمد حسين أحمد سيدهم إسعاف الوادي الجديد، صبري محمد محمد زايد إسعاف المنوفية، إبراهيم شعبان إسعاف مطروح، محمد عبدالرازق شهاب إسعاف دمياط، سليمان عبدالحميد مستشفى هليوبوليس، حسني عبادي إسعاف البحر الأحمر، حمادة فهيم إسعاف البحيرة.