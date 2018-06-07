نقابة المعلمين: حصر أعضاء الجمعيات العمومية للجان تمهيدًا للانتخابات

قال خلف الزناتى، القائم بأعمال نقيب المعلمين، إن النقابة بدأت الإعداد لإجراء الانتخابات على كافة المستويات، من خلال لجنة قضائية تضم 7 مستشارين، وذلك طبقا للمواعيد التى نص عليها القانون رقم 79 لسنة 1969، فى بداية العام المقبل.

وأوضح الزناتى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن 315 لجنة نقابية، أجرت حصر لأعضاء الجمعيات العمومية بها، والذين يحق لهم الترشح فى الانتخابات طبقاً للقانون، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد فتح باب الترشح، وكافة مراحل الانتخابات، فى جميع المحافظات. وفقا لنص القانون، مؤكدا أن كافة الإجراءات تتم تحت إشراف قضائى، ليطمئن المعلمون على النتائج.