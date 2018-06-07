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نقابة الأطباء: حبس شخصين بتهمة الاعتداء على أطباء مستشفى طنطا الجامعى

الخميس، 07 يونيو 2018 09:27 ص
نقابة الأطباء: حبس شخصين بتهمة الاعتداء على أطباء مستشفى طنطا الجامعى نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس
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قالت النقابة العامة للأطباء، إن عدد من المواطنين، فجر أمس الأربعاء، اعتدوا على فريق عمل الطوارئ بمستشفيات جامعة طنطا ، حيث تم الاعتداء على الطبيب عمر القاضي طبيب العناية المركزة و الطبيب محمود الباز جراح المخ والأعصاب وتمريض وأمن المستشفى، بسبب عدم توفر سرير في الرعاية المركزة ، مما اسفر عن وقوع إصابات بين أفراد التمريض والأمن.

وأضافت فى بيان: على الفور تم تحرير محضر فى قسم أول طنطا بحضور الدكتور  محمد الشبينى، مدير المستشفى، والدكتور محمد موسى أمين مساعد نقابة الغربية وتم عرض المتهمين على نيابة أول طنطا التى أمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق بحضور محامى نقابة أطباء الغربية.

وأكدت نقابة أطباء الغربية، على تقديم سبل الدعم للأطباء والعاملين بمستشفيات جامعة طنطا ورفضها التام لكل دعاوى التصالح، مشددة على أن الاعتداء لم يكن على أفراد وحسب بل على كرامة المهنة ومؤسسة طبية عريقة تقدم الخدمه لملايين المرضى.

 

 


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نقابة الاطباء

مستشفى طنطا الجامعى

الاعتداء على اطباء




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