موظف بالمعاش يتوفى وهو ساجد خلال صلاة الفجر بمسجد أبو عياد بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهد مسجد أبو عياد قبلى بمدينة الأقصر، اليوم الخميس، وفاة داخله خلال السجود بصلاة الفجر وذلك فى العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وقام الأهالى داخل المسجد بلف المواطن فى إحدى الستائر بالمسجد وتم نقل جثمانه لمنزله تمهيدًا لدفنه.

وقال الدكتور أحمد حمزة، نقيب أطباء الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إن المتوفى هو الحاج صلاح عبد الرازق موظف بالمعاش يبلغ من العمر حوالى 71 سنة وتوفى إثر إصابته بهبوط فى الدورة الدموية خلال سجوده فى صلاة الفجر، موضحًا أنه قام بفحصه داخل المسجد وتبين أنه توفى فى الحال، وتم نقل جثمانه لمنزله تمهيدًا لدفنه.

أضاف نقيب أطباء الأقصر: "المتوفى جارى وكل يوم فى رمضان وغير رمضان ألاقيه سابقنى فى صلاه الفجر للجامع وباقى الصلوات دائمًا ألاقيه فى الجامع، والنهاردة وأنا خارج من بيتى لصلاة الفجر شفته بيسرع الخطوات وكأنه يجرى ودخل جامع أبو عياد قبلى ولحق يصلى ركعتين سنه وبعدها أقيمت الصلاة، وسجد ولم يرفع من السجود توفى فى المسجد وهو ساجد فى صلاه الفجر وصائم وفى العشر الأواخر من رمضان، يارب أرحمه وأجعله من عتقاء شهر رمضان".



