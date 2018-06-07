video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 07 يونيو 2018 01:53 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

موظف بالمعاش يتوفى وهو ساجد خلال صلاة الفجر بمسجد أبو عياد بالأقصر

الخميس، 07 يونيو 2018 01:48 م
موظف بالمعاش يتوفى وهو ساجد خلال صلاة الفجر بمسجد أبو عياد بالأقصر المتوفى بالمسجد
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

شهد مسجد أبو عياد قبلى بمدينة الأقصر، اليوم الخميس، وفاة داخله خلال السجود بصلاة الفجر وذلك فى العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وقام الأهالى داخل المسجد بلف المواطن فى إحدى الستائر بالمسجد وتم نقل جثمانه لمنزله تمهيدًا لدفنه.

 

وقال الدكتور أحمد حمزة، نقيب أطباء الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إن المتوفى هو الحاج صلاح عبد الرازق موظف بالمعاش يبلغ من العمر حوالى 71 سنة وتوفى إثر إصابته بهبوط فى الدورة الدموية خلال سجوده فى صلاة الفجر، موضحًا أنه قام بفحصه داخل المسجد وتبين أنه توفى فى الحال، وتم نقل جثمانه لمنزله تمهيدًا لدفنه.

 

أضاف نقيب أطباء الأقصر: "المتوفى جارى وكل يوم فى رمضان وغير رمضان ألاقيه سابقنى فى صلاه الفجر للجامع وباقى الصلوات دائمًا ألاقيه فى الجامع، والنهاردة وأنا خارج من بيتى لصلاة الفجر شفته بيسرع الخطوات وكأنه يجرى ودخل جامع أبو عياد قبلى ولحق يصلى ركعتين سنه وبعدها أقيمت الصلاة، وسجد ولم يرفع من السجود توفى فى المسجد وهو ساجد فى صلاه الفجر وصائم وفى العشر الأواخر من رمضان، يارب أرحمه وأجعله من عتقاء شهر رمضان".

 

000
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصالون الثقافى بمكتبة مصر العامة بالأقصر تستضيف الداعية والقارئ صلاح الجمل

تموين الأقصر: تم إستلام 11794.555 طن قمح بإسنا حتى الآن

وكيل "تعليم الأقصر": لم نتلق أية بلاغات فى اليوم الثالث لامتحانات الثانوية

الاقصر

اخبار الاقصر

وفاة مواطن خلال سجوده بالاقصر

اخبار مصر

مسجد ابو عياد قبلي

اخبار المحافظات




لا تفوتك
مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة