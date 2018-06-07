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مقتل 34 عنصرا من داعش على يد قوات سوريا الديمقراطية بريف الحسكة

الخميس، 07 يونيو 2018 08:37 ص
مقتل 34 عنصرا من داعش على يد قوات سوريا الديمقراطية بريف الحسكة قوات سوريا الديمقراطية ـ صورة أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
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أفادت مصادر سورية اليوم الخميس، بمقتل 34 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابى بينهم قيادى بارز منذ بدء قوات سوريا الديمقراطية معاركها لتطهير ريف محافظة الحسكة الواقعة شمال شرق سوريا من التنظيم .

وقالت المصادر - وفقا لقناة ( الحرة ) الأمريكية - " أن خسائر تنظيم داعش التى منى بها منذ انطلاق عملية إخراجه من ريف الحسكة قبل يومين بلغت 34 عنصرا "، مضيفة أن قوات سوريا الديمقراطية (الكردية) سيطرت على قرية مرجانة بمحيطة بلدة الدشيشة فى ريف الحسكة الجنوبى .

وأوضحت أن قوات أمريكية وفرنسية شاركت فى العمليات مع قوات سوريا الديمقراطية ضد التنظيم، مشيرة إلى أن القوات باتت على بعد 8 كم من بلدة الدشيشة .

وفى حماة، أفادت المصادر بوقوع انفجار بمستودع ذخيرة للجيش السورى بريف المحافظة دون معرفة أسباب، أو ورد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى .

 


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