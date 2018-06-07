مقتل وإصابة 7 أشخاص فى هجوم مسلح على مسجد فى إقليم "خوست" شرق أفغانستان

كابول أ ش أ

أعلن مسئولون أفغان، أن 4 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون إثر تعرضهم لإطلاق نيران أثناء قيامهم بالصلاة داخل أحد المساجد فى إقليم "خوست" الواقع شرقى البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية اليوم الخميس عن المتحدث باسم حاكم الإقليم "تاليب مانجال" قوله ان مسلحين أطلقوا النيران من داخل سيارة أثناء قيام أكثر من 15 شخصا بالصلاة داخل أحد المساجد فى مقاطعة "ماندو زاي" بإقليم "خوست"، مشيرا إلى أنه لم تتضح بعد الدوافع وراء ارتكاب الحادث.

من جانبه، قال المتحدث باسم قائد شرطة الإقليم "بصير بيينا" إن الشرطة فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث ولم يتم اعتقال أى شخص حتى الآن..ولم تعلن أية جهة بعد عن مسئوليتها عن الحادث.