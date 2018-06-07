مطار القاهرة: تحديث أنظمة الحقائب بمبنى 3 بأفضل الأجهزة العالمية

أعلنت مصادر بمطار القاهرة الدولي، أن المطار بصدد الإعلان عن طرح كراسة الشروط لتطوير أنظمة الحقائب بمبنى الركاب رقم 3 وتحديثها بأفضل الأجهزة العالمية " X_Ray" لتضاهى نوع الأجهزة الموجودة بمبنى الركاب رقم 2.

وأضافت المصادر أنه سيتم طرح كراسة الشروط خلال 6 شهور على أن يتم البدء فى عمليات التطوير على مرحلتين بإجمالى 12 شهر " 6 شهور لكل مرحلة"، وأنه سيتم نقل عدد من جدول التشغيل الخاص بالرحلات الأجنبية العاملة بالمبنى إلى مبنى الركاب رقم 2 تزامنا مع عمليات التطوير، وذلك حفاظا على جدول تشغيل تلك الرحلات وعدم تأخر إقلاع أى رحلة عن جدول تشغيلها المحدد من قبل الشركة.

وأشارت المصادر إلى ان تشغيل جدول شركة مصر للطيران سيتم كما هو كما هو من مبنى الركاب رقم 3 دون الإخلال به، خاصة أنها المشغل الرئيسى للمبنى.