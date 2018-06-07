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مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

الخميس، 07 يونيو 2018 09:59 ص
مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران
كتبت رحاب نبيل
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أكدت مصادر بشركة مصر للطيران، أنه سيتم بدء تسيير الرحلات الشارتر لنقل الجماهير لمؤازرة المنتخب الوطنى بمباريات كأس العالم، الأحد المقبل، إلى المدن الروسية المستضيفة لمباريات المنتخب ضد كل من أوروجواى وروسيا والسعودية.
 
 
وأضافت المصادر أن الشركة تعتزم تسيير 19 رحلة إضافية شارتر لنقل ما يقرب من 3 آلاف مشجع إلى روسيا لمؤازرة المنتخب الوطنى، موضحا أن الشركة تعمل حاليا على توفير كافة التسهيلات اللازمة لنقل المشجعين باستخدام أحدث طرازاتها التى تتمتع بأعلى مستويات الرفاهية.
 
 
وقال صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الرحلات الإضافية ستهبط فى المطارات التى ستشهد مباريات كأس العالم وهى مطارات جروزنى الدولى وكولتسوفو الدولى وبولكوفو الدولى وفولجوجراد الدولى ودوموديدوفو الدولى.
 
 
وأوضح مسلم أن الشركة تدرس تكثيف الرحلات الإضافية فى حال تأهل المنتخب وزيادة الطلب من جانب المشجعين المصريين.

 


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