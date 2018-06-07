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مصرع شخصين فى حادث تصادم بالطريق الساحلى بالإسكندرية

الخميس، 07 يونيو 2018 11:04 ص
مصرع شخصين فى حادث تصادم بالطريق الساحلى بالإسكندرية حادث تصادم - صورة أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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لقى شخصان مصرعهما فى حادث تصادم بالطريق الساحلى بالإسكندرية، حيث تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير الأمن اخطارا من مأمور قسم شرطة أول العامرية بوقوع حادث تصادم ومتوفى بالطريق الساحلى منطقة الكيلو 26  اتجاه الإسكندرية.
 
 
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مصادمة بين السيارة رقم "س. ط. ب" مصر  قيادة  "ا .ه .ع"  43 سنة مهندس والسيارة رقم "س. هـ. ط " مصر "ميكروباص" قيادة "ا. ص. ز" 29 سنة سائق.
 
 
وأثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه اصطدمت بالسيارة الثانية من الخلف مما أدي لإنحراف السيارة الثانية وإصطدامها بالحاجز الخرساني بمنتصف الطريق  وأسفر الحادث عن مصرع "ح. ع .ا" 56 سنة عامل، و"ج .م. ج" 65 سنة بالمعاش من مستقلى السيارة الثانية وإصابة قائدها و3 من مستقليها باشتباه كسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.
 
وتم نقل جثتى المتوفيين لمشرحة مستشفى العامرية والمصابين لذات المستشفى  للعلاج وتم التحفظ على السيارتين وقائد السيارة الأولى وحدثت تلفيات بالسيارتين وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة أول العامرية وجارى العرض على النيابة.
 
 

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