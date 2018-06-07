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مصادر برلمانية: عرض التشكيل الجديد للحكومة الأحد وبرنامجها قبل 15 يوليو

الخميس، 07 يونيو 2018 04:27 م
مصادر برلمانية: عرض التشكيل الجديد للحكومة الأحد وبرنامجها قبل 15 يوليو الرئيس السيسي خلال لقاءه مصطفى مدبولى
كتب ـ هشام عبد الجليل
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قالت مصادر برلمانية، من المتوقع عرض التشكيل الجديد للحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، على البرلمان يوم الأحد المقبل، وسيتم عرض برنامجها على المجلس قبل 15 يوليو المقبل.

وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة الجديدة ستشهد تغيير الكثير من الوزارات، وهناك ترشيحات عديدة لمجموعة من النواب لتولى حقائب وزارية فى الحكومة الجديدة، مؤكدة على أن جدول أعمال مجلس النواب ممتد حتى منتصف شهر يوليو المقبل.

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلف المهندس مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة وذلك وفقا لنص المادة 146 من الدستور.

 

 

 


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