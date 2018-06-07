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الخميس، 07 يونيو 2018 01:59 م
خالد صلاح
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مشروع للتأمين الصحى لأبناء الجالية المصرية فى لبنان

الخميس، 07 يونيو 2018 12:44 م
مشروع للتأمين الصحى لأبناء الجالية المصرية فى لبنان السفير نزيه النجارى سفير مصر فى بيروت
بيروت (أ ش أ)
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دشنت (رابطة الجالية المصرية فى لبنان) مشروع التأمين الصحى لأبناء الجالية المصرية فى لبنان، وذلك خلال حفل الإفطار السنوى الذى أقامته الرابطة، بمشاركة السفير نزيه النجارى سفير جمهورية مصر العربية فى بيروت والمسئولين بالسفارة.

وأكد الدكتور أحمد ياقوت رئيس الرابطة – فى تصريح له - أن مشروع التأمين الصحى للمصريين، والذى يأتى بالتعاون مع إحدى أهم شركات التأمين اللبنانية، يمثل خطوة مهمة نحو تأسيس مظلة تأمينية جامعة للمصريين فى لبنان، ويهدف فى المقام الأول إلى توفير الرعاية الطبية لكافة المواطنين المصريين فى لبنان بتكلفة مناسبة وبأفضل خدمات طبية ممكنة .

ودعا الدكتور ياقوت - أبناء الجالية المصرية والشركات والمؤسسات التى يعملون بها، إلى التواصل مع الرابطة للتعرف على المزايا التى يقدمها هذا المشروع والاشتراك به مؤكداً أن هذا النظام سيمثل نقلة نوعية فى منظومة الرعاية الصحية للعمالة المصرية فى لبنان.

من جانبه، أثنى السفير نزيه النجارى على الجهود التى تقوم بها الرابطة وأبدى إعجابه بمشروع التأمين الصحي، معربا عن تطلعه إلى أن يساهم هذا المشروع فى خدمة أبناء الجالية فى لبنان.

وأكد "النجارى" دعم السفارة الكامل لكافة المبادرات والجهود الهادفة إلى خدمة المصريين وتحقيق آمالهم، مشددا على التزام السفارة بالتواصل مع أبناء الجالية وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لهم من جانبها.

 


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الجاليه المصريه فى لبنان

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الجاليه المصريه




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