مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

نيروبى(أ ش أ)

أعلن مسئول كينى أنه تم رصد حطام طائرة كان على متنها عشرة أشخاص جنوب غرب سلسلة جبال "أبيردار"، وذلك عقب نحو يومين من اختفائها من على أجهزة الرادار.

ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية، اليوم الخميس، عن السكرتير الأول لوزارة النقل الكينية "باول موانجى مارينجا" قوله " إنه تم رصد حطام الطائرة فى منطقة "نجابينى" الجبلية.

وكان مسئولون كينيون قد صرحوا أمس الأربعاء، بأن جهود البحث والإنقاذ تتركز فى سلسلة الجبال الواقعة وسط البلاد ،حيث تم رصد إشارة لهاتف محمول من داخل الطائرة التى كانت فى طريقها من بلدة "كيتالى" الواقعة غرب كينيا إلى العاصمة "نيروبى" وتحمل على متنها اثنين من أفراد الطاقم وثمانية ركاب.

يذكر أن الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث فى كينيا قد أعلنت أن فرق الإنقاذ بدأت عملية بحث وتمشيط شمال العاصمة الكينية (نيروبى) عن الطائرة التى كان على متنها 10 أشخاص واختفت من على أجهزة الرادار بعد ظهر الثلاثاء.