مسئول أفغانى: قوات الأمن أحبطت 12 هجوما لمسلحى طالبان شرق البلاد

كابول (أ ش أ)

أكد مسئول أفغانى أن قوات الأمن أحبطت 12 هجوما لمسلحى حركة "طالبان" فى خمس مقاطعات بإقليم "غزني" الواقع شرق البلاد.

ونقلت قناة (طلوع) الأفغانية، اليوم الخميس، عن قائد شرطة الإقليم "فريد ماشال" قوله " أن مسلحى طالبان شنوا هجمات أمس الأربعاء فى مقاطعات "قارا باغ" و"جيلان" و"خواجه عمري" و"أندار" بالإضافة إلى "موكور" إلا أن قوات الأمن الأفغانية تمكنت من صدها جميعا"، مشيرا إلى أن 19 عنصرا من مسلحى طالبان لقوا حتفهم فيما أصيب ستة آخرون إثر اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن.

ولم يشر ماشال إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.. كما لم يرد أى تعليق من جانب حركة "طالبان".