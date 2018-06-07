مدافع روسيا يسأل "راموس": وضح لنا كيف يمكن إيقاف محمد صلاح؟

موسكو - مؤمن مختار

تحدث مدافع منتخب روسيا ونادى سبارتاك الروسى، إيليا كوتيبوف، عن المباراة ضد منتخب مصر في كأس العالم بروسيا 2018، قائلا:" رأينا أحد الطرق لإيقاف محمد صلاح".

وقال المدافع الروسي وفقا لموقع "سبورت – 24":" كيف يمكننى إيقاف صلاح؟ سيرجيو راموس وضح لنا أحد الطرق، لا أقول أننى سأتعامل بهذه الطريقة، إننى مستاء جدا عندما أصيب صلاح فى المباراة النهائية، وأتمنى له الشفاء العاجل، وسأكون سعيدا إذا لعب فى كأس العالم".

وتابع قائلا: "لن أقول أن مصر - فريق من لاعب واحد، ولكن جزء من لاعبى منتخب مصر لديهم مهارات ويمكنهم اللعب خارج منطقة الجزاء".

وسيواجه منتخب روسيا منتخبنا الوطنى فى ثانى مباراة له خلال مشوراه فى كأس العالم 2018، بمدينة سان بطرسبورج الروسية يوم 19 يونيو الجارى.