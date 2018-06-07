محلب يلغى زيارته لمستشفى العريش.. ويؤكد: جهاز تنمية سيناء دوره وطنى

أكد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية، أن الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء وطنى ودوره وطنى .

جاء ذلك ردا على استفسار النائب الدكتور حسام رفاعى عضو مجلس النواب عن دائرة العريش حول دور جهاز تنمية سيناء فى خدمة المحافظة، وأنه أصبح يعطل مصالح المواطنين ويدار من القاهرة وليس من سيناء.

وطالب النائب خلال المؤتمر الجماهيرى الذى عقد فى مدينة العريش الرياضية بحضور وزير التنمية المحلية واللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية من المهندس محلب أن يجيب أمام الاهالى عن سؤاله عن دور جهاز تنمية سيناء، ورد محلب دوره وطنى وكرر الكلمة "وطنى وطنى" .