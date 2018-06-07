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محلب يلغى زيارته لمستشفى العريش.. ويؤكد: جهاز تنمية سيناء دوره وطنى

الخميس، 07 يونيو 2018 07:47 م
محلب يلغى زيارته لمستشفى العريش.. ويؤكد: جهاز تنمية سيناء دوره وطنى إبراهيم محلب
شمال سيناء - محمد حسين
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أكد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية، أن الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء وطنى ودوره وطنى .
 
جاء ذلك ردا على استفسار النائب الدكتور حسام رفاعى  عضو مجلس النواب عن دائرة العريش حول دور جهاز تنمية سيناء  فى خدمة المحافظة، وأنه أصبح يعطل مصالح المواطنين ويدار من القاهرة وليس من سيناء.
 
وطالب النائب خلال المؤتمر الجماهيرى الذى عقد فى مدينة العريش الرياضية بحضور  وزير التنمية المحلية واللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية  من المهندس محلب أن يجيب أمام الاهالى عن سؤاله عن دور جهاز تنمية سيناء،  ورد محلب  دوره وطنى وكرر الكلمة "وطنى وطنى" .
 
من جانب آخر، ألغيت زيارة معدة مسبقا للمهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية لمستشفى العريش، كما ألغيت زيارة لمعرض أهلًا رمضان وسط مدينة العريش .
 
وسبق وصول محلب لشمال سيناء يرافقه وزير التنمية المحلية واللواء أحمد جمال مستشار رئيس الجمهورية، تجهيزات فى مستشفى العريش فى انتظار وصوله لتفقد أعمال تطوير مبنى الاستقبال والطوارىء وبنك الدم .
 
جاء إلغاء الزيارتين بعد قرار محلب التوجه لمدينة الشيخ زويد وزيارتها ثم عقد لقاء جماهيرى فى العريش وحضور اُمسية رمضانية.
 
 

 


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