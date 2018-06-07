محتجون يخترقون شاشات مطار تبريز بإيران ويبثون رسائل دعم لإضراب السائقين

كتبت إسراء أحمد فؤاد

اخترق قراصنة إيرانيون شاشات مطار تبريز الدولى شمال غرب إيران مساء أمس الأربعاء، وقاموا ببث رسائل داعمة لاحتجاجات سائقى الشاحنات والأوضاع الاقتصادية المتردية فى البلاد، وذلك بعد أسبوعين من اختراق مماثل لشاشات مطار مشهد وبث شعارات منددة بالوضع الراهن.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى على نسختها الفارسية، قامت مجموعة إيرانية تدعى "تپندگان" أى الخفاقون باختراق والسيطرة على شاشات مطار ميدينة تبريز، وكتبت على شاشات المطار رسالة إلى السلطات، قالت فيها إنها قامت بهذا العمل احتجاجا من جانبها على رد فعل السلطات الأمنية وتجاهلها احتجاجات إضراب سائقو الشاحنات فى مدينة كازرون.

وبحسب بى بى سى، فأن مسئولى المطار أجبروا على إغلاق الشاشات بعد أن بث عليها القراصنة رسالة تقول فيها إنها قامت بهذا العمل احتجاجا على تبديد الحرس الثورى أموال الشعب الإيرانى ودعما من جانبه للمضربين، وختمت قائلة "إلى متى ستتجاهل مطالب الشعب من أجل تحسين الوضع الاقتصادى.. لم نكتم صوتنا بعد اليوم وسنواصل هذا السلوك". وكتبوا هاشتاج داعم للمحتجين "إضراب سائقى الشاحنات".

يذكر أن إضراب سائقى الشاحنات دخل يومه الخامس عشر بحسب مواقع الكترونية معارضة، وشمل مدن "رشت، شيراز، قزوين، كرج، أصفهان، مشهد، البرز"، كما انضم يوم الثلاثاء، سائقى الشاحنات فى كافة مدن محافظة "خراسان شمالى" بسبب انخفاض أجورهم وارتفاع تأمين الشاحنات.