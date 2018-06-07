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محاميا ترامب: الرئيس الأمريكى سيوافق على لقاء مولر حال تهدئته للتحقيقات

الخميس، 07 يونيو 2018 03:26 م
محاميا ترامب: الرئيس الأمريكى سيوافق على لقاء مولر حال تهدئته للتحقيقات روبرت مولر والرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت مجلة "تايم" الأمريكية، إن محاميى الرئيس دونالد ترامب يريدون وعدا من مكتب المحقق الخاص روبرت مولر بإنهاء التحقيق فى غضون شهرين بعد مقابلة ترامب، ليشفوا بذلك طلب جديد للمفاوضات الحامية التى استمرت لأشهر.

 

وقال محامى ترامب رود جوليانى لمجلة تايم أمس، الأربعاء، نقترب للغاية من قدر الوقت الذى يحتاجونها لكتابة تقرير، أى حوالى 60 يوما بعد أن أنهوا تحقيقهم.

 

وعندما انضم جوليانى لفريق ترامب القانونى فى أبريل الماضى، تنبأة بجرأة بأنه يستطيع حل القضية فى غضون أسابيع. وأشارت تايم إلى أن ربط إجراء مقابلة مع ترامب بموعد نهاية محدد يقدم فيه المحقق الخاص روبرت مولر نتائج لوزارة العدل يبدو محاولة لفرض إنهاء الأمور. وبمجرد أن يقدم مولر تقريره، فأن نائب وزير العدل رود روزنستين سيحدد حينئذ ما يتم مشاركته مع النواب ومع الرأى العام.

 

ذكرت تقارير أن مولر يبحث فيما إذا كان ترامب قد عرقل سير العدالة بمحاولة التدخل فى التحقيقات حول الاتصالات الروية بحملته. وقال ترامب خلال الأيام الماضية إن لديه الحق المطلق فى العفو عن نفسه لو تمت إدانته بجريمة. لكن جوليانى قال إن ترامب لن يقوم بهذه الخطوة، لأنه لم يرتكب خطأ.

 

وأكد أنه لن يعفو عن نفسه، ولن يعفو أى رئيس عن نفسه، فهذا سيجعله محل ازدراء فى التاريخ وربما يؤدى إلى تحرك من قبل الكونجرس.

 

 


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