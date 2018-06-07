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محامى ترامب: زعيم كوريا الشمالية "توسل راكعا" لعقد قمة مع الرئيس الأمريكى

الخميس، 07 يونيو 2018 07:35 ص
محامى ترامب: زعيم كوريا الشمالية "توسل راكعا" لعقد قمة مع الرئيس الأمريكى رودى جوليانى محامى دونالد ترامب
واشنطن (أ ف ب)
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أكد رودى جوليانى محامى دونالد ترامب، أن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون "توسل راكعا" من أجل عقد قمة مع الرئيس الأمريكى، كما نقلت الاربعاء صحيفة "وول ستريت جورنال".

ونقلت الصحيفة عن جوليانى قوله فى مؤتمر للمستثمرين فى تل ابيب أن الكوريين الشماليين "كانوا يقولون انهم سيشنون حربا نووية ضدنا وانهم سيهزموننا فى حرب نووية".

واضاف "قلنا (الولايات المتحدة) لهم اننا لن نعقد قمة فى مثل هذه الظروف"، مشيرا بذلك الى اعلان ترامب الغاء القمة قبل التراجع عن هذا القرار بشأن الاجتماع الذى يفترض ان يعقد فى 12 يونيو فى سنغافورة.

وتابع جوليانى ان "كيم جونج اون عاد راكعا وتوسل من أجل عقد الاجتماع، وهو الموقع الذى يراد ان يكون فيه تماما"، مشيرا الى ان الأمريكيين اصبحوا اصحاب القرار مع العودة الى عقد القمة.

ويبدأ وزير خارجية سنغافورة الخميس زيارة رسمية تستمر يومين الى كوريا الشمالية، مع تسارع الاستعدادات لعقد القمة التاريخية بين ترامب وكيم بعد اقل من اسبوع.

 


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