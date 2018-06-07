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محافظ القاهرة يطالب المديريات تخصيص جزء من ميزانيتها لتركيب صنابير موفرة للمياه

الخميس، 07 يونيو 2018 02:08 م
محافظ القاهرة يطالب المديريات تخصيص جزء من ميزانيتها لتركيب صنابير موفرة للمياه المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، على أهمية الحفاظ على المياه والعمل على ترشيدها وتخفيض الاستهلاك اليومى للمواطن بالقاهرة من 291 لتر يوم للفرد للوصول إلى المعدل العالمى والبالغ 150 لتر / يوم للفرد من خلال زيادة حملات التوعية بضرورة ترشيد استهلاك المياه، وتفعيل قرار المحافظ بقيام رؤساء الأحياء بالقضاء على ظاهرة غسيل السيارات بالشوارع ورش الشوارع لترشيد استهلاك المياه وتقليل نسبة الفاقد منها وزيادة حملات توعية المواطنين بضرورة ترشيد المياه وتكليف إدارة شئون البيئة بمراجعة كل المنشآت الصناعية للتأكد من معالجة مياه الصرف الصناعى وعدم صرف أى ملوثات على المجارى المائية.
 
وطالب المحافظ مديريات التعليم والشباب والرياضة والأوقاف بدراسة مقترح تخصيص جزء من الاعتماد المخصص لها بالموازنة لتركيب صنابير للمياه ذات سنسور وذلك لترشيد استهلاك المياه بالمدارس ومراكز الشباب والمساجد.
 
من جانبه أشار اللواء محمد الشيخ السكرتير العام لمحافظة القاهرة، إلى أن المحافظ كلفه برئاسة لجنة الموارد المائية والرى وعضوية الجهات المختصة كالرى والمياه والصرف الصحى والزراعة والصحة والإسكان والبيئة والأمن، وقامت الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بإعداد خطة لمواجهة التحديات والصعوبات التى تواجه قطاع المياه ووضع خطة محكمة تشمل الإجراءات اللازمة للتعامل مع مشكلة توفير المياه والمحافظة عليها من التلوث.

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