لو عندك عربية.. تعرف على الرسوم الجديدة لاستخراج التراخيص وتجديدها

كتب عبد اللطيف صبح

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الثلاثاء بشكل نهائى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يقضى بتحريك أسعار أكثر من 20 خدمة منها استخراج وتجديد تراخيص السيارات.

استخراج رخصة تسيير جديدة للسيارات الخاصة

حدد مشروع القانون أكثر من سعر لرسم استخراج وتجديد تراخيص السيارات الخاصة، كل منها على حسب سعة المحرك، وهى كالتالى:

- 0.25% من ثمن السيارة للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم مكعب.

- 1% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم مكعب ولا تجاوز 1630 سم مكعّب.

- 1.75% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم مكعب ولا تجاوز 2030 سم مكعب.

- 2.5% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم مكعب.

ويتم احتساب قيمة هذا الرسم على السيارات المستوردة على أساس قيمة السيارة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، ويتم حساب قيمة الرسم على السيارات المنتجة محليا وفقا لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.

تجديد رخص تسيير السيارات الخاصة

- 225 جنيها للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم مكعب.

- 350 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم مكعب، ولا تجاوز 1330 سم مكعب.

- 750 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها عن 1330 سم مكعب ولا تجاوز 1630 سم مكعب.

- 3000 جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم مكعب ولا تجاوز 2030 سم مكعب، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل.

- 2.5% من ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم مكعب، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل.

وتخفض قيمة الرسم المقرر قرين كل بند من البنود المشار إليها أو الحد الأدنى له بنسبة 50%، وذلك بالنسبة لتجديد رخص السيارات التى مر على صنعها 15 سنة.

رخص قيادة مركبات النقل السريع

- 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة (لمدة 10 سنوات).

- 200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية (درجة أولى أو ثانية أو ثالثة).

- 100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة.

- 50 جنيها رخصه قيادة الجرار الزراعى.

- 100 جنيها عن الرخصة الموقتة للتعليم.

رسم استخراج بدل فاقد أو تالف للرخصة

100 جنيه عن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع.