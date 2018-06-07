"كريم" تطلق برنامجًا لشراء وتملك السيارات لكابتن الشركة بالتعاون مع "بلس"

"عربيتك...مشروعك" يساعد الكباتن على تحسين دخولهم ويوفر لهم إمكانيات كبيرة لزيادة عوائدهم

أعلنت "كريم" الشركة الرائدة فى حجز السيارات الخاصة عبر تطبيق الهاتف الذكى فى المنطقة، عن تعاونها مع شركة "بلس" للتأجير التمويلى - إحدى شركات مجموعة ثروة كابيتال - لإطلاق برنامج لشراء وتملك السيارات مصمم خصيصًا لكباتن كريم، باسم "عربيتك...مشروعك".

يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة كباتن كريم على حصد الفوائد الاقتصادية الناتجة عن عملهم بشكل كامل بدلًا من الحصول على حصة محددة نتيجة عدم امتلاكهم للسيارات التى يعملون عليها، وسيعمل برنامج "عربيتك...مشروعك" على تسهيل امتلاك كباتن كريم للسيارات، خاصة فى ظل التحديات التى يواجهونها عند شراء سيارة جديدة وهو ما يضطرهم فى أغلب الأحيان إلى اقتسام الإيراد الناتج من السيارة مع مالكها أو الجهة المُقدمة لها، وقد تم تصميم البرنامج خصيصًا لكباتن كريم، حيث يتيح لهم سداد أقساط السيارة التى يقومون بشرائها من خلال دخولهم على تطبيق كريم.

وتعليقًا على هذا البرنامج الطموح، يقول محمد الأنصارى – المدير التنفيذى للأسطول بشركة كريم: "إننا فى كريم نعمل على المساهمة فى خلق الآلاف من فرص العمل الجديدة فى كل الأسواق التى نعمل بها. وندرك فى نفس الوقت، التحديات المتنوعة التى تواجه الكباتن، ونواصل تخصيص المزيد من الموارد لتطوير برامج مبتكرة تساعدهم على تخطى تلك التحديات و زيادة دخولهم وجعل حياتهم وحياة اسرهم أسهل فى البلدان التى نعمل بها".

كما لفت الأنصارى إلى أن كريم تتبنى سياسة تطمح إلى ضم جميع الكوادر من خلال تشغيل كباتن خارج نطاق الفئات العمرية والوظيفية والمجتمعية المعتادة، حيث تقوم الشركة الآن بتقديم فرص عمل للمحالين على المعاش وطلبة الجامعة وذوى التحديات الجسدية.

وأضاف الأنصارى، أن كريم من خلال هذه المحاولات تسعى إلى خلق بيئة عمل إيجابية ومثمرة تتيح فرص متساوية وعادلة أمام الجميع حتى يتمكن أى مرشح من الانضمام إلى شبكة كريم.

وقد تم تسليم أولى السيارات من البرنامج إلى كباتن كريم فى حفل بسيط حضره وفدًا من ممثلى شركة كريم و شركة ثروة كابيتال و ممثلى شركة مودرن موتورز، حيث عبَّر الكباتن الحاضرين عن سعادتهم بهذا البرنامج و وأكدوا على أنه سوف يساهم فى تغيير وضعهم الإقتصادى بشكل كبير ومساعدتهم فى تحمل نفقات الحياة المختلفة بل وستمكنهم من الإستقلالية المادية.

ويعتمد نموذج كريم فى خلق فرص عمل جديدة على إتاحة الفرصة أمام كل شخص كى يصبح أحد كباتن الشركة، بما يدعم النمو الإقتصادى فى مصر، ويجعل من كريم شركة مبتكرة فى تقديم الوظائف لعشرات الآلاف من المصريين. وبالنظر لتصنيف كباتن كريم من حيث الحالة الوظيفية والفئة العمرية، نجد أن حوالى 20% من الكباتن يعملون فى كريم فقط دون أى جهة أخرى، وهو ما يجعلهم معتمدين بشكل أساسى وكلى على دخله من كريم.

منذ انطلاقها فى السوق المصرى عام 2014، أظهرت كريم مصر أعلى قدر من الإلتزام فى دعم ومساندة الإبتكارات المحلية، من أجل تحويل أكثر تحديات المنطقة إلحاحًا إلى فرص حقيقية. وقد أصبحت كريم من كبرى الشركات المساهمة فى النمو الإقتصادى وخلق فرص عمل جديدة فى كل الدول والأسواق التى تعمل بها.