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كاميرات المراقبة تفضح عصابة سرقة السيارات بمدينة نصر

الخميس، 07 يونيو 2018 01:04 م
كاميرات المراقبة تفضح عصابة سرقة السيارات بمدينة نصر عصابة سرقة السيارات بمدينة نصر
إبراهيم أحمد – أحمد حربى
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تسببت كاميرات المراقبة فى كشف عصابة سرقة السيارات فى مدينة نصر، حيث قام تشكيل عصابى بالاستيلاء على هواتف محمولة من سيارة تاجر .

تلقى قسم شرطة مدينة  نصر أول بلاغا من  محمد.ع.م.  47 سنة تاجر اكسسوارات يفيد باكتشافه كسر زجاج السيارة ملكه رقم "ل ط ص 697" ماركة سوزوكى فان بنى اللون، حال توقفها أسفل العقار سكنه وسرقة 38 هاتف محمول صينى الصنع مختلفة الأنواع، و179 شاحن مختلفة الأنواع، و100 سماعة ، و100 كابل ، و4 ذراع بلاى استيشن، و5 حامل محمول، وجهاز أى باد .

ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة  تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة  كل من سيد .ح.ع. 24 سنة عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 7302/665 لسنة 2017م مدينة نصر اول " سلاح ناري " والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات ، ومحمد.ا.ع.23 سنة عاطل والسابق اتهامه فى 2 قضية اخرهما 6405 لسنة 2011م القوصية / أسيوط " سرقة بالإكراه "، والسيد .ج.ا. 26 سنة عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 14514 لسنة 2012م مدينة نصر اول " سلاح ابيض" ، ومنتصر .ش.م.ع. 28 سنة عاطل .

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط  بوحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوه المرافقة من ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة  بأسلوب " كسر الزجاج "، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمكان اخفائها بمسكن المتهم الأول .

باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات وأتهمهم بالسرقة ، فتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من حوادث أخرى.


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