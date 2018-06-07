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قائد الجيش اللبنانى: الاستقرار فى البلاد أفضل من أى وقت مضى

الخميس، 07 يونيو 2018 02:47 م
قائد الجيش اللبنانى: الاستقرار فى البلاد أفضل من أى وقت مضى قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون
أ ش أ
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 أكد قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون، أن لبنان يعيش حالة من الاستقرار فى الوقت الحالى، أفضل من أى وقت مضى، وذلك بفضل الدقة والاحتراف فى تنفيذ المهمات من جانب الوحدات العسكرية المنتشرة فى مختلف الأراضى اللبنانية.

جاء ذلك خلال تفقد قائد الجيش اللبنانى للواء المشاة الثالث وفوج الحدود البرية الثالث المنتشرين فى منطقة البقاع الغربى، حيث اتطلع على التدابير العسكرية هناك، وأعطى توجيهاته لضبط الأمن على الحدود.

وأشاد "عون" بالجهود والتضحيات المبذولة من جانب قوات الجيش، خاصة فيما يتعلق بتأمين الانتخابات النيابية التى جرت الشهر الماضى، داعيا قادة الوحدات إلى تكثيف التدابير الأمنية لحماية المواطنين، وإلى البقاء فى حالة الجاهزية والاستعداد "للتصدى للعابثين بأمن البلاد".

 

 


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