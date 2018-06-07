فيديو.. المتهمون بالسطو على صراف مصنع بورسعيد: رصدناه داخل البنك وتتبعناه

دينا الحسيني

أدلى المتهمون بالسطو على موظفين بشركة ملابس جاهزة ببورسعيد عقب قيامهم بصرف مبلغ 5 ملايين جنيهات، باعترافات تفصيلية عن الواقعة، وصرحوا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى تتبع رواد البنوك وسرقة متعلقاتهم وما بحوزتهم من مبالغ مالية.

اعترف المتهمون بإخفائهم المبلغ المالى داخل سماعات كاسيت كبيرة الحجم وطلبوا من أصحاب مطعم أسماك توصيلها إليهم بالجيزة "دون علمهم" وحال قيامهم بنقل السماعات ومرورهم بنطاق محور قناة السويس تم ضبطهم والسيارة المستخدمه فى النقل وعُثر بداخل السماعات على 4 مليون و840 ألف جنيه من المبلغ المالى المستولى عليه، وأرشد المتهمين عن سيارة أجرة " تاكسى" كانوا يستخدمونها فى تأمينهم أثناء ارتكاب الواقعة.

كانت أجهزة الأمن ببورسعيد قد تمكنت من تتبع الجناة عقب تلقيهم البلاغ من صراف المصنع وضبطهم بعد تشكيل فريق بحث قادة العميد ماجد مأمون مدير المباحث بإشراف اللواء أمجد عبد الفتاح مدير الأمن، وأمكن تحديد مرتكبى الواقعة 4 أشخاص واختبائهم بشقة بمنطقة أبناء الجيزة فى أكتوبر عقب ارتكابهم الواقعة خشية ضبطهم وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة تم استهدافهم وضبطهم.