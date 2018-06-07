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فى حملة أمنية بالمطار.. ضبط 44 هاربا من تنفيذ 51 حكما قضائيا

الخميس، 07 يونيو 2018 04:17 ص
فى حملة أمنية بالمطار.. ضبط 44 هاربا من تنفيذ 51 حكما قضائيا مطار القاهرة-ارشيفية
كتب محمد طنطاوى
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ألقت سلطات البحث الجنائى بمطار القاهرة الدولى القبض على 44 هاربا من تنفيذ 51 حكمًا قضائيا، أثناء تنفيذ حملة أمنية بالمطار تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية. 
 
وأفاد مصدر بالمطار أن اللواء طه بيومى مساعد وزير الداخلية لأمن المطار، قاد حملة أمنية مكبرة استمرت عدة ساعات بمشاركة جميع إدارات شرطة المطار، على جميع مداخل ومخارج المطار وداخل الساحات وأمام الصالات وأسفرت عن إلقاء القبض على 44 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية تنوعت ما بين خيانة أمانة وسرقة تيار كهربائى وحيازة سلاح دون رخصة وتعاطى مخدرات وتبديد. 
 
وتم ترحيل المضبوطين إلى قسم شرطة الخليفة تمهيدا لترحيلهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم واتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

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تنفيذ احكام

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