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فرنسا وكندا تدعوان إلى إنشاء مجموعة دولية لدراسة الذكاء الاصطناعى

الخميس، 07 يونيو 2018 10:12 ص
فرنسا وكندا تدعوان إلى إنشاء مجموعة دولية لدراسة الذكاء الاصطناعى ماكرون وترودو
باريس(أ ش أ)
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دعت فرنسا وكندا إلى إنشاء مجموعة دولية لدراسة الذكاء الاصطناعى باعتباره سيؤثر فى مستقبل قريب على مجمل أنشطة الإنسان وسيمهد لآفاق غير مسبوقة فيما يتعلق بالفوائد الاقتصادية والاجتماعية.

وأعرب البلدان-فى اعلان مشترك بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون إلى كندا- عن أملهما فى تبنى رؤية حيال الذكاء الاصطناعى تركز على الجانب الانسانى والابتكار والنمو الاقتصادى، مؤكدين أن تعميم هذه التكنولوجيات الجديدة سيسهم فى تغيير الحياة اليومية وفى تطور المجتمع.

وعبرا عن رغبتهما فى أن تمثل المجموعة المشار اليها مرجعية دولية لتشارك نتائج الأبحاث حول الرهانات وأفضل الممارسات المرتبطة بالذكاء الاصطناعى، حيث ستجمع الخبراء الحكوميين فى العلوم والصناعة والمجتمع المدنى لتحليل بشكل مستقل المعلومات العلمية والتقنية والاجتماعية والاقتصادية الضرورية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة عمل لاقتراح توصيات لإنشاء المجموعة الدولية لدراسة الذكاء الاصطناعى وإعداد تقرير فى هذا الشأن قبل نهاية العام.

 


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فرنسا

كندا

مجموعه لدراسه الذكاء الاصطناعى

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