فتح التصويت عبر الإنترنت لأعمال مسابقة أندريه ستينن للتصوير الصحفى

كتبت: إنجى مجدى

تحت رعاية اللجنة الوطنية الروسية لليونسكو فتحت مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفى، المنظمة من قبل مجموعة وسائل الإعلام "روسيا سيجودنيا"، التصويت العام عبر الإنترنت لتحديد أفضل الأعمال بين المدرجة فى القائمة النهائية لعام 2018.

بدأ التصويت عبر الإنترنت على موقع المسابقة stenincontest.com حيث يمكن لأى مستخدم حتى الساعة 23:59 من 18 يوليو فى حال وجود حسابات له فى واحدة من شبكات التواصل الاجتماعية: فكونتاكتي والفيسبوك والتويتر أو خدمة ويبو الصينية. وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين فى التصويت عبر الإنترنت فى 19 يوليو، وسيحصل صاحب أكثر الصور شعبية نتيجة تصويت الإنترنت على شهادة تقدير فى المسابقة.

وسوف يترأس لجنة التحكيم، المكونة من ممثلى عن وكالات الأنباء الدولية الرائدة مثل وكالة AFP (فرنسا) ووكالة الأناضول للأنباء (تركيا) ووكالة أنباء المكسيك، وكذلك المصورين البارزين والمحررين المصورين من جميع أنحاء العالم، أحمد سيل رئيس قسم الصور فى وكالة الأناضول للأنباء Anadolu Ajansi بتركيا.

وهذه هى المرة الثالثة الذى يتم فيها إجراء التصويت عبر الإنترنت فى إطار مسابقة ستينين الدولية. وقد أكدت عملية اختيار جمهور الإنترنت فى الأعوام 2016 و2017 اهتمامها فى أعمال المسابقة وأظهرت حيادية فى إطلاق الأحكام المتعلقة بالتصوير المعاصر. لذلك، جلبت الرسومات الملونة للوحة "الفرسان" فى عام 2016 الفوز للمصور المصرى جهاد حمدى، وفى عام 2017 كان الفوز حليف المصور من قيرغيزستان تابيلدى قادربيكوف ولوحته من الصور بعنوان "بائعة غزل البنات".

وفي هذا السياق تحدثت أكسانا أوليينيك مديرة المشاريع المرئية فى وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيجودنيا" وهى التى تمثل الجهة المشرفة على مسابقة أندريه ستينين قائلة: "إن عملية اختيار مستخدمى الإنترنت تظهر ما هو مهم ويثير مشاعر المشاهد البسيط فى التصوير الفوتوغرافى المعاصر. فرأيهم قد يتطابق أم لا مع رأى لجنة التحكيم، ولكن فى ذلك تكمن الإثارة، والسؤال ما هى الصور التى سيتم اختيارها من قبل أولئك الذين كرس لهم هذا العمل".

سيتم الإعلان عن المراكز الأولى للمتأهلين فى التصفيات النهائية فى 6 أغسطس على موقع المسابقة stenincontest.com وسيتم منح الجوائز فى خريف عام 2018، ووقتئذ سيتم افتتاح معرض خاص لأعمالهم فى موسكو.

تهدف مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفى، المنظمة من قبل وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيجودنيا" تحت رعاية اللجنة الوطنية الروسية لليونيسكو، لدعم المصورين الشباب ولفت اهتمام الجمهور لقضايا التصوير الصحفى الحديث. وتعد هذه منصة للمصورين الشباب – الموهوبين والمنفتحين لكل ما هو جديد، على أن تعير أعمالهم اهتمامنا للناس والأحداث المحيطة بنا.