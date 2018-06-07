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الخميس، 07 يونيو 2018 02:28 م
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فاو: ارتفاع مؤشر أسعار الأغذية العالمية فى مايو

الخميس، 07 يونيو 2018 01:45 م
فاو: ارتفاع مؤشر أسعار الأغذية العالمية فى مايو منظمة الفاو
روما (رويترز)
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قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" اليوم الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت فى مايو مقارنة مع أبريل، فى ظل زيادة حادة لأسعار منتجات الألبان، فى حين ارتفعت أسعار الحبوب أيضا ولكن بوتيرة أبطأ.

وسجل مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذى يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 176.2 نقطة فى المتوسط فى مايو أيار مقابل 174.1 فى أبريل.

وهذا هو أعلى مستوى منذ أكتوبر العام الماضى، وقالت فاو إنه بينما ارتفعت أسعار منتجات الألبان والحبوب انخفضت أسعار الزيوت النباتية والسكر.

وتتوقع فاو أن يصل إنتاج القمح إلى 754.1 مليون طن فى عام 2018 مشيرة إلى ارتفاع التوقعات الخاصة بالأرجنتين وكندا والولايات المتحدة، بينما أشارت التقديرات الرسمية من الهند أيضا إلى إنتاج أعلى من المتوقع هناك.

وتتوقع فاو أن يصل إنتاج الحبوب العالمى إلى 2.61 مليار طن فى عام 2018، وهو ما يزيد 3 ملايين طن عن توقعات أولية فى مايو، وقالت فاو إنها تتوقع أن ينخفض الإنتاج العالمى بنسبة 1.5 % على أساس سنوى.

 


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