غرفة عمليات المهن التعليمية: لم تصلنا اليوم شكاوى من المعلمين بالثانوية العامة

كتبت أية دعبس

أصدرت غرفة عمليات المعلمين برئاسة خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب بياناً اليوم الخميس، أكدت فيه على عدم وصول أية شكاوى من المعلمين المراقبين على امتحانات الثانوية العامة، موضحةً أن بعض محاولات الغش التى يحاول بعض الطلاب القيام بها هي من اختصاص وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وهم يتعاملون معها بشكل جيد من أجل تكافئ الفرص أمام الطلاب.

من جهة أخرى وجه نقيب المعلمين النقابة الفرعية للمعلمين بالمنصورة برئاسة السيد فرج بتشكيل وفد والقيام بواجب العزاء في وفاة المعلم سعد عبد الفتاح أخصائي صحافة وإعلام بالدقهلية، الذى وافته المنية اثر توجهه للقيام بأعمال المراقبة على امتحانات الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ مشدداً على ضرورة انهاء كافة مستحقاته من النقابة.