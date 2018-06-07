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عمليات ديالى تحبط هجوما لداعش شمال شرق بعقوبة بالعراق

الخميس، 07 يونيو 2018 10:37 ص
عمليات ديالى تحبط هجوما لداعش شمال شرق بعقوبة بالعراق القوات العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أعلن قائد عمليات ديالى بالعراق الفريق الركن مزهر العزاوى، اليوم الخميس، إحباط هجوم لتنظيم "داعش" الارهابى على قرية شمال شرق بعقوبة.

وقال العزاوى - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) - "إن تنظيم داعش شن هجوما مسلحاً على قرية فى أطراف ناحية جبارة (110 كم شمال شرق بعقوبة)، وتم إحباطه من قبل القوى الأمنية ومطاردتهم".

وأضاف أن إطلاق النار من قبل داعش صوب القرية أدى إلى مقتل مدنى وإصابة آخر بجروح، لافتاً إلى أن الوضع تحت السيطرة الأمنية.

وكانت بعض القرى فى ديالى تعرضت مؤخرا إلى هجمات من قبل تنظيم "داعش" أدت إلى سقوط ضحايا فى صفوف المدنيين فى الأشهر الماضية.

 


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